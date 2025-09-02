Сили оборони зачистили Удачне на Донеччині та встановили в селищі прапор України. ВIДЕО
Сили оборони зачистили від ворога селище Удачне на Донеччині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
"Зачистка селища Удачне на Донеччині та встановлення прапора. Покровський напрямок. Слава Україні!" - йдеться у повідомленні.
Більше деталей наразі невідомо.
Напередодні повідомлялося, що ЗСУ звільнили село Новоекономічне на Донеччині та підняли там прапор України.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Марина Нєчаєва #561431
показати весь коментар02.09.2025 11:38 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Vad Vad
показати весь коментар02.09.2025 12:02 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Aleksey Karpenko #603220
показати весь коментар02.09.2025 12:03 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль