УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10650 відвідувачів онлайн
Новини Відео Деокупація населених пунктів
1 416 3

Сили оборони зачистили Удачне на Донеччині та встановили в селищі прапор України. ВIДЕО

Сили оборони зачистили від ворога селище Удачне на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

"Зачистка селища Удачне на Донеччині та встановлення прапора. Покровський напрямок. Слава Україні!" - йдеться у повідомленні.

Більше деталей наразі невідомо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під контроль ЗСУ повернуто більшу частину н.п. Толстой на Донеччині, - ОСУВ "Дніпро". ВIДЕО

Напередодні повідомлялося, що ЗСУ звільнили село Новоекономічне на Донеччині та підняли там прапор України.

Автор: 

Генштаб ЗС (7191) Донецька область (9480) бойові дії (4559) Покровський район (965) Удачне (22)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Героям слава!!
показати весь коментар
02.09.2025 11:38 Відповісти
чудова новина! більше б таких!
показати весь коментар
02.09.2025 12:02 Відповісти
Три кроки назад, крок вперед.
показати весь коментар
02.09.2025 12:03 Відповісти
 
 