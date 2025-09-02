Сили оборони зачистили Удачне на Донеччині та встановили в селищі прапор України. ВIДЕО

Сили оборони зачистили від ворога селище Удачне на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

"Зачистка селища Удачне на Донеччині та встановлення прапора. Покровський напрямок. Слава Україні!" - йдеться у повідомленні.

Більше деталей наразі невідомо.

Напередодні повідомлялося, що ЗСУ звільнили село Новоекономічне на Донеччині та підняли там прапор України.