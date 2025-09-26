РУС
Обновление карты DeepState
1 758 6

Враг продвинулся на Донетчине, Днепропетровщине и на Запорожье, - DeepState. КАРТЫ

Российские оккупанты имеют продвижение на Донетчине, Днепропетровщине и на Запорожье.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Ямполя (Краматорский р-н, Донецкой обл.), Березового (Днепропетровская обл.), Калиновского (Днепропетровская обл.), Ольговского (Запорожская обл.) и Новоивановки (Запорожская обл.)", - сказано в сообщении.

Смотрите также: Враг продвинулся в Серебрянском лесничестве и на Днепропетровщине, - DeepState

Автор: 

Запорожская область (3574) Днепропетровская область (4494) Синельниковский район (262) Пологовский район (157) Березовое (5) Калиновка (2) Ольговское (5) Новоивановка (10)
Чекаю відосик від найверховнішого... Він розкаже як там що!
показать весь комментарий
26.09.2025 22:05 Ответить
Та йому пофіг-це ж не ключовий напрямок
показать весь комментарий
26.09.2025 22:16 Ответить
Только лошадь сдохла(с).
показать весь комментарий
26.09.2025 22:08 Ответить
- і штаб згорєвл
- а почєму згорєл?
- нш окурок бросіл
- так нш ж не курит?
- закуріл, когда узнал что знамя полка с3.14зділі
показать весь комментарий
26.09.2025 22:16 Ответить
У мене є теорія,
що ці "просування" тільки для )(уйла.А насправді навіть рашистські військові ,чудово розуміють,що вони не досягнуть цілі, рашистів спеціально поскають на м'ясо,свої ж командири.щоб скоріше закінчити війну.
показать весь комментарий
26.09.2025 22:23 Ответить
Важко читати такі новини.
показать весь комментарий
26.09.2025 23:22 Ответить
 
 