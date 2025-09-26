Враг продвинулся на Донетчине, Днепропетровщине и на Запорожье, - DeepState. КАРТЫ
Российские оккупанты имеют продвижение на Донетчине, Днепропетровщине и на Запорожье.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Ямполя (Краматорский р-н, Донецкой обл.), Березового (Днепропетровская обл.), Калиновского (Днепропетровская обл.), Ольговского (Запорожская обл.) и Новоивановки (Запорожская обл.)", - сказано в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- а почєму згорєл?
- нш окурок бросіл
- так нш ж не курит?
- закуріл, когда узнал что знамя полка с3.14зділі
що ці "просування" тільки для )(уйла.А насправді навіть рашистські військові ,чудово розуміють,що вони не досягнуть цілі, рашистів спеціально поскають на м'ясо,свої ж командири.щоб скоріше закінчити війну.