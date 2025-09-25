Враг продвинулся в Серебрянском лесничестве и на Днепропетровщине, - DeepState. КАРТЫ

Российские войска продвинулись в Серебрянском лесничестве на Луганщине и вблизи Березового в Синельниковском районе Днепропетровской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает DeepState.

"Враг продвинулся в Серебрянском лесничестве (Луганская область) и вблизи Березового (Синельниковский район, Днепропетровская область)", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг оккупировал Новониколаевку и Новоивановку и имеет продвижение возле 3 населенных пунктов на Днепропетровщине и Запорожье, - DeepState. КАРТЫ



