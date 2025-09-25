Враг продвинулся в Серебрянском лесничестве и на Днепропетровщине, - DeepState. КАРТЫ
Российские войска продвинулись в Серебрянском лесничестве на Луганщине и вблизи Березового в Синельниковском районе Днепропетровской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает DeepState.
"Враг продвинулся в Серебрянском лесничестве (Луганская область) и вблизи Березового (Синельниковский район, Днепропетровская область)", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Yriii Yriii #538882
показать весь комментарий25.09.2025 10:58 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Ярослав Кийко
показать весь комментарий25.09.2025 11:07 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Володимир Омельянов
показать весь комментарий25.09.2025 11:14 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль