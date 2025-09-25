РУС
Новости Обновленные карты DeepState
Враг продвинулся в Серебрянском лесничестве и на Днепропетровщине, - DeepState. КАРТЫ

Российские войска продвинулись в Серебрянском лесничестве на Луганщине и вблизи Березового в Синельниковском районе Днепропетровской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает DeepState.

"Враг продвинулся в Серебрянском лесничестве (Луганская область) и вблизи Березового (Синельниковский район, Днепропетровская область)", - говорится в сообщении.

Карты DeepState
Карты DeepState

вони сунуться туди сюди вже три роки
25.09.2025 10:58 Ответить
Тобто, в ОСУВ "Дніпро" нам сьогодні зранку вже встигли збрехати? Кому вірити?
25.09.2025 11:07 Ответить
Кожен день ворог просуваєтся, останім часом все частіше говорят про якісь перемовини з рашиським режимом ,допоки ворог не буде зупинений і відкинутий про жодні перемовини не може бути мови . Ну а за всі провали на фронті несе відповідальність Верховний головком , головком і міністр оборони , це провалена мобілізація ,це корупція на крові і брехня.
25.09.2025 11:14 Ответить
 
 