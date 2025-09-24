Враг оккупировал Новониколаевку и Новоивановку и продвигается вблизи 3 населенных пунктов на Днепропетровщине и Запорожье, - DeepState. КАРТЫ

Войска РФ оккупировали два села и имеют продвижение в Днепропетровской и Запорожской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

"Карта обновлена. Враг оккупировал Новониколаевку (село в в Синельниковском районе Днепропетровской области) и Новоивановку (село в Гуляйпольской городской громаде Пологовского района Запорожской области), а также продвинулся вблизи Калиновского (село в в Синельниковском районе Днепропетровской области), Тернового (село в в Синельниковском районе Днепропетровской области) и Новоивановки", - говорится в сообщении.

ОСГВ "Дніпро" опровергла "захват" Калиновского на Днепропетровщине: Под контролем Украины



