Враг оккупировал Новониколаевку и Новоивановку и продвигается вблизи 3 населенных пунктов на Днепропетровщине и Запорожье, - DeepState. КАРТЫ
Войска РФ оккупировали два села и имеют продвижение в Днепропетровской и Запорожской областях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили аналитики проекта DeepState.
"Карта обновлена. Враг оккупировал Новониколаевку (село в в Синельниковском районе Днепропетровской области) и Новоивановку (село в Гуляйпольской городской громаде Пологовского района Запорожской области), а также продвинулся вблизи Калиновского (село в в Синельниковском районе Днепропетровской области), Тернового (село в в Синельниковском районе Днепропетровской области) и Новоивановки", - говорится в сообщении.
