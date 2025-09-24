РУС
Новости Обновленные карты DeepState
2 463 12

Враг оккупировал Новониколаевку и Новоивановку и продвигается вблизи 3 населенных пунктов на Днепропетровщине и Запорожье, - DeepState. КАРТЫ

Новоивановка карта

Войска РФ оккупировали два села и имеют продвижение в Днепропетровской и Запорожской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

"Карта обновлена. Враг оккупировал Новониколаевку (село в в Синельниковском районе Днепропетровской области) и Новоивановку (село в Гуляйпольской городской громаде Пологовского района Запорожской области), а также продвинулся вблизи Калиновского (село в в Синельниковском районе Днепропетровской области), Тернового (село в в Синельниковском районе Днепропетровской области) и Новоивановки", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОСГВ "Дніпро" опровергла "захват" Калиновского на Днепропетровщине: Под контролем Украины

Новониколаевка карта
Новониколаевка

Новоивановка карта
Новоивановка

Калиновское карта
Калиновское

Терновое карта
Терновое

Новоивановка карта
Новоивановка

Автор: 

Запорожская область (3565) Днепропетровская область (4483) Синельниковский район (257) Пологовский район (154) Калиновка (1) Новониколаевка (1) Новоивановка (9)
Топ комментарии
+7
Хто - хто, Зеленський!
24.09.2025 11:16 Ответить
+4
дупа якась
24.09.2025 11:11 Ответить
+2
До Дніпра сунуться - немає там фортифікацій - понадіялись шо Донбас вистоїть - хто там очільники?
24.09.2025 11:14 Ответить
А Zє сказав, що тіки відвойовуємо. ІПСО!
[отут фото жуючого віслюка або кози]
24.09.2025 11:23 Ответить
по ходу зєля здає залишки запорізької обл по договорнякам.
24.09.2025 11:37 Ответить
Тю, то цапяче ЄПСО,
Найпотужніший не може брехати...
24.09.2025 11:38 Ответить
Чому не воюють ті, хто давав присягу, заброньовані 90-100% силовиків, в ЗСУ лише 1 із 40 молодих відставників (середній вік таких відставників 45-47 років), більшість офіцерів вічно чекають воса і можуть бути тільки великими командирами, а здорові бики охоронці стоять і охороняють дерева в містах, не кажучи вже про чинуш та їхніх дітей, кварталівців чи навіть таксистів (бо Київстар купив уклон), а в той же час на вулицях хапають хворих людей.
24.09.2025 11:40 Ответить
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/
24.09.2025 12:04 Ответить
Говорять,що не вистачає солдат,це не вистачає розуму у наших генералів і зеленського з сирським,або вони здають Україну
24.09.2025 11:56 Ответить
Щось маячня Трампа про відвоювання усіх територій трохи з реальністю не збігається.
24.09.2025 11:58 Ответить
Не дивіться карти. Дивіться Зельоний Шмарафон. Там повідомляють тільки успіхи, просування вперед, зупинення ворога, і відбиття атак.
24.09.2025 12:29 Ответить
 
 