ОСГВ "Днепр" опровергло "захват" Калиновского в Днепропетровской области: Под контролем Украины

Минобороны РФ заявило о якобы захвате села Калиновское в Днепропетровской области. Впрочем, украинские военные отмечают, что населенные пункты, которые россияне называют "освобожденными", остаются под контролем Украины.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер ОСГВ "Днепр" подполковник Алексей Бельский, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, противник ежедневно осуществляет до 30 штурмовых действий на Новопавловском направлении, а на Днепропетровщине использует тактику мелких групп, которые пытаются проникнуть в села, установить флаг и снять видео для пропаганды. "Таким образом, россияне уже "освободили" десяток населенных пунктов", - отметил он.

Бельский отметил, что Силы обороны быстро реагируют на такие попытки: группы оккупантов уничтожаются ударами дронов, артиллерии или действиями штурмовых подразделений. "Активное продвижение врага на Днепропетровщине остановлено, ситуация стабилизирована", - подчеркнул спикер.

Он отмечает, что по состоянию на 22 сентября россиянам удалось оккупировать пять сел в регионе: Новогеоргиевку, Запорожское, Январское, Малиевку и Вороное. В то же время украинские военные удерживают позиции еще в семи населенных пунктах.

