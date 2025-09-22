УКР
ОСУВ "Дніпро" спростувало "захоплення" Калинівського на Дніпропетровщині: Під контролем України

Міноборони РФ заявило про нібито захоплення села Калинівське в Дніпропетровській області. Втім, українські військові наголошують, що населені пункти, які росіяни називають "звільненими", залишаються під контролем України.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів речник ОСУВ "Дніпро" підполковник Олексій Бєльський, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, противник щодня здійснює до 30 штурмових дій на Новопавлівському напрямку, а на Дніпропетровщині використовує тактику дрібних груп, які намагаються проникнути до сіл, встановити прапор і зняти відео для пропаганди. "Таким чином, росіяни вже "звільнили" десяток населених пунктів", - зауважив він.

Бєльський наголосив, що Сили оборони швидко реагують на такі спроби: групи окупантів знищуються ударами дронів, артилерії чи діями штурмових підрозділів. "Активне просування ворога на Дніпропетровщині зупинено, ситуацію стабілізовано", - підкреслив речник.

Він зазначає, що станом на 22 вересня росіянам вдалося окупувати п’ять сіл у регіоні: Новогеоргіївку, Запорізьке, Січневе (Январське), Маліївку та Вороне. Водночас українські військові утримують позиції ще у семи населених пунктах.

Дніпропетровська область (4269) Синельниківський район (252) Калинівське (1) ОСУВ Дніпро (62)
