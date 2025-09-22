УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10083 відвідувача онлайн
Новини Ситуація на Покровському напрямку
257 1

На Покровському напрямку тривають запеклі бої: ворог намагався прорвати оборону поблизу Добропілля, - ОСУВ "Дніпро"

зведення Генштабу

Серед усіх відтинків фронту найбільш активним залишається Покровський напрямок. Контрнаступ продовжується поблизу Добропілля. Там, де ворог намагався проривати оборону українських військ, і було проведено дуже кількісну інфільтрацію російських військ. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов.

"Це були малі групи, але ці малі групи там об’єднувалися, проводили активні наступальні дії. Десь місяць тому рвонули вперед, намагаючись зайняти якомога більше територій. Але оскільки вони не мали відповідних можливостей ефективного закріплення, вони зараз поступово витісняються українськими військами. Тут, скажімо так, росіяни трішки знахабніли і припустилися великої помилки. За цю помилку відповідно платять", - розповів речник.

Проте тактику малих груп продовжують використовувати повсюди. Втрати їх не зупиняють. Фактично, зауважив Трегубов, вони "обмінюють життя цих людей на територію".

"Постійний тиск великої кількості піхоти. І це спричиняє певні проблеми, бо вони намагаються, в тому числі проникати до міста. В тому числі накопичуватися в лісопосадках, вживати різні засоби для маскування, проводити операції під фальшивим прапором, перевдягатися", - зазначив речник ОСУВ "Дніпро".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рашисти намагаються блокувати логістичні шляхи на Покровському напрямку, - 7-й корпус ДШВ. ВIДЕО

Автор: 

бойові дії (4651) ОСУВ Дніпро (60)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну як же так? Ще вчора-позавчора Генштаб ЗСУ бадьоро рапортував, що ворога рішуче відкинуто від Добропілля і звільнено чи шість, чи сім населених пунктів навколо того Добропілля!
показати весь коментар
22.09.2025 13:08 Відповісти
 
 