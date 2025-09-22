На Покровському напрямку тривають запеклі бої: ворог намагався прорвати оборону поблизу Добропілля, - ОСУВ "Дніпро"

Серед усіх відтинків фронту найбільш активним залишається Покровський напрямок. Контрнаступ продовжується поблизу Добропілля. Там, де ворог намагався проривати оборону українських військ, і було проведено дуже кількісну інфільтрацію російських військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов.

"Це були малі групи, але ці малі групи там об’єднувалися, проводили активні наступальні дії. Десь місяць тому рвонули вперед, намагаючись зайняти якомога більше територій. Але оскільки вони не мали відповідних можливостей ефективного закріплення, вони зараз поступово витісняються українськими військами. Тут, скажімо так, росіяни трішки знахабніли і припустилися великої помилки. За цю помилку відповідно платять", - розповів речник.

Проте тактику малих груп продовжують використовувати повсюди. Втрати їх не зупиняють. Фактично, зауважив Трегубов, вони "обмінюють життя цих людей на територію".

"Постійний тиск великої кількості піхоти. І це спричиняє певні проблеми, бо вони намагаються, в тому числі проникати до міста. В тому числі накопичуватися в лісопосадках, вживати різні засоби для маскування, проводити операції під фальшивим прапором, перевдягатися", - зазначив речник ОСУВ "Дніпро".

