Рашисти намагаються блокувати логістичні шляхи на Покровському напрямку, - 7-й корпус ДШВ. ВIДЕО

Російські загарбники активізували свої штурмові дії у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ та намагаються блокувати логістичні шляхи.

Про це йдеться в заяві корпусу у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Домінуючою тактикою противника в смузі відповідальності стає інфільтрація – спроби проникнути невеликим групами, оминаючи передові позиції українських військових. Днями група окупантів зуміла просочитися в один із населених пунктів Покровської агломерації. У результаті вжитих заходів, українські воїни знищили росіян. Загрози накопичення ворога у цьому населеному пункті немає", - зазначили там.

Водночас окупанти здійснюють цілодобову розвідку, тримають високу інтенсивність застосування БпАК по позиціях українських захисників. Щодня фіксують роботу до 600 ворожих FPV та ударних дронів.

Дивіться також: Бригада "Азов" зірвала спробу штурму окупантів на Костянтинівському напрямку. ВIДЕО

Підрозділи Сил оборони дистанційно мінують можливі шляхи просування ворога, задіють вогневі групи та прикривають загрозливі напрямки роботою екіпажів БпЛА.

"У разі необхідності, створюємо додаткові інженерні загородження. Оборонці Покровська систематично знищують ворожі БпЛА за допомогою дронів та ударних "крил". Усі наші дії спрямовані не лише на зупинку просуванні ворога, а й збереження життя українських військових.

7-й корпус ШР ДШВ контролює обстановку у тісній взаємодії зі старшим командуванням", - підсумували там.

Читайте: Ворожі ДРГ постійно намагаються проникнути в Куп’янськ, газопровід вони не використовують, - ОСУВ "Дніпро"

Покровський напрямок. У ДШВ розповіли, що відбувається

Боже правий, дай світ щит і меч та військо своє небеснев поміч нашим ЗСУ, допоможи Україні подолати абсолютне зло в обличчі руського фашизму🙏🙏🙏
22.09.2025 09:22 Відповісти
Наслідки діяльності, з 2019 року, щодо підготовки України до відсічі московитам отих, єрмака, татарова, баканова, гончарука, разумкова, бо зеленському Оманські дали вказівку окрему вказівку, теліпати єрундою »па тєлєку» і виводити гроші з України!!
