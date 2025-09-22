Рашисти намагаються блокувати логістичні шляхи на Покровському напрямку, - 7-й корпус ДШВ. ВIДЕО

Російські загарбники активізували свої штурмові дії у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ та намагаються блокувати логістичні шляхи.

"Домінуючою тактикою противника в смузі відповідальності стає інфільтрація – спроби проникнути невеликим групами, оминаючи передові позиції українських військових. Днями група окупантів зуміла просочитися в один із населених пунктів Покровської агломерації. У результаті вжитих заходів, українські воїни знищили росіян. Загрози накопичення ворога у цьому населеному пункті немає", - зазначили там.

Водночас окупанти здійснюють цілодобову розвідку, тримають високу інтенсивність застосування БпАК по позиціях українських захисників. Щодня фіксують роботу до 600 ворожих FPV та ударних дронів.

Підрозділи Сил оборони дистанційно мінують можливі шляхи просування ворога, задіють вогневі групи та прикривають загрозливі напрямки роботою екіпажів БпЛА.

"У разі необхідності, створюємо додаткові інженерні загородження. Оборонці Покровська систематично знищують ворожі БпЛА за допомогою дронів та ударних "крил". Усі наші дії спрямовані не лише на зупинку просуванні ворога, а й збереження життя українських військових.

7-й корпус ШР ДШВ контролює обстановку у тісній взаємодії зі старшим командуванням", - підсумували там.

