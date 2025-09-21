УКР
Бригада "Азов" зірвала спробу штурму окупантів на Костянтинівському напрямку. ВIДЕО

Бійці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України спільно із суміжними підрозділами завадили російським окупантам здійснити штурм у районі села Яблунівка на Костянтинівському напрямку.

Про це бригада повідомила в телеграм, опублікувавши відео бойової роботи, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що захисники помітили танк і 2 БМП окупантів, які їхали на штурм позицій захисників в районі Яблунівки.

"Ворожу атаку нейтралізували FPV-дрони та інші вогневі засоби 12-ої бригади "Азов" і суміжних підрозділів. Танк і БМП було знищено, ще одну бойому машину пошкоджено. Особовий склад ворога було ліквідовано", - сказано в повідомленні.

У бригаді додали, що окупанти намагаються тиснути на всіх ділянках під Костянтинівкою, щоб прорвати лінію оборони, яку тримають "азовці".

"За кожну атаку росіяни платять високу ціну, як в техніці і озброєнні, так і у втратах особового складу", - наголосили військові.

Донецька область (9648) бойові дії (4651) Азов (819) Краматорський район (719) Яблунівка (24)
Бригаді "Азов"-черговий респект...
21.09.2025 19:48 Відповісти
АЗОВ - СТАЛЬ!
21.09.2025 19:54 Відповісти
Слава Азову! Низький уклін і щира подяка вам, сини! Повертайтеся живі та здорові. Честь! ❤️🖤💙💛
21.09.2025 19:55 Відповісти
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Смерть оркам ****** в Мирній Україні!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!
21.09.2025 19:56 Відповісти
 
 