Бригада "Азов" зірвала спробу штурму окупантів на Костянтинівському напрямку. ВIДЕО

Бійці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України спільно із суміжними підрозділами завадили російським окупантам здійснити штурм у районі села Яблунівка на Костянтинівському напрямку.

Зазначається, що захисники помітили танк і 2 БМП окупантів, які їхали на штурм позицій захисників в районі Яблунівки.

"Ворожу атаку нейтралізували FPV-дрони та інші вогневі засоби 12-ої бригади "Азов" і суміжних підрозділів. Танк і БМП було знищено, ще одну бойому машину пошкоджено. Особовий склад ворога було ліквідовано", - сказано в повідомленні.

У бригаді додали, що окупанти намагаються тиснути на всіх ділянках під Костянтинівкою, щоб прорвати лінію оборони, яку тримають "азовці".

"За кожну атаку росіяни платять високу ціну, як в техніці і озброєнні, так і у втратах особового складу", - наголосили військові.

