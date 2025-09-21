РУС
Бригада "Азов" сорвала попытку штурма оккупантов на Константиновском направлении. ВИДЕО

Бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины совместно со смежными подразделениями помешали российским оккупантам осуществить штурм в районе села Яблоновка на Константиновском направлении.

Об этом бригада сообщила в телеграм, опубликовав видео боевой работы, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что защитники заметили танк и 2 БМП оккупантов, которые ехали на штурм позиций защитников в районе Яблоновки.

"Вражескую атаку нейтрализовали FPV-дроны и другие огневые средства 12-й бригады "Азов" и смежных подразделений. Танк и БМП были уничтожены, еще одна боевая машина повреждена. Личный состав врага был ликвидирован", - сказано в сообщении.

В бригаде добавили, что оккупанты пытаются давить на всех участках под Константиновкой, чтобы прорвать линию обороны, которую держат "азовцы".

"За каждую атаку россияне платят высокую цену, как в технике и вооружении, так и в потерях личного состава", - отметили военные.

Читайте также: Панковка и прилегающие территории на Добропольском направлении зачищены от оккупантов, - "Азов"

Донецкая область (10824) боевые действия (4889) Азов (835) Краматорский район (710) Яблоновка (24)
Бригаді "Азов"-черговий респект...
21.09.2025 19:48 Ответить
АЗОВ - СТАЛЬ!
21.09.2025 19:54 Ответить
Слава Азову! Низький уклін і щира подяка вам, сини! Повертайтеся живі та здорові. Честь! ❤️🖤💙💛
21.09.2025 19:55 Ответить
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Смерть оркам ****** в Мирній Україні!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!
21.09.2025 19:56 Ответить
 
 