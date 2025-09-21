Бригада "Азов" сорвала попытку штурма оккупантов на Константиновском направлении. ВИДЕО

Бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины совместно со смежными подразделениями помешали российским оккупантам осуществить штурм в районе села Яблоновка на Константиновском направлении.

Отмечается, что защитники заметили танк и 2 БМП оккупантов, которые ехали на штурм позиций защитников в районе Яблоновки.

"Вражескую атаку нейтрализовали FPV-дроны и другие огневые средства 12-й бригады "Азов" и смежных подразделений. Танк и БМП были уничтожены, еще одна боевая машина повреждена. Личный состав врага был ликвидирован", - сказано в сообщении.

В бригаде добавили, что оккупанты пытаются давить на всех участках под Константиновкой, чтобы прорвать линию обороны, которую держат "азовцы".

"За каждую атаку россияне платят высокую цену, как в технике и вооружении, так и в потерях личного состава", - отметили военные.

