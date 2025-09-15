Панковка и прилегающие территории на Добропольском направлении зачищены от оккупантов, - "Азов"

Подразделения Сил обороны Украины, действующие в операционной зоне 1-го корпуса НГУ "Азов", продолжают освобождение территорий на Добропольском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 1-го корпуса НГУ "Азов".

Как отмечается, в результате слаженных действий подразделений ВСУ и НГУ, от противника зачищен населенный пункт Панковка и прилегающие территории.

"Противник продолжает наращивать группировку войск. С целью усиления наступательного потенциала командование ВС РФ передислоцировало в зону ответственности 1-го корпуса НГУ "Азов" дополнительные резервы: четыре бригады пехоты и один полк морской пехоты", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За месяц "Азов" уничтожил почти 2,5 тыс. оккупантов на Добропольском направлении. Освобождено 6 населенных пунктов

Также отмечается, что Силы обороны Украины прилагают все усилия, чтобы остановить продвижение врага и не допустить прорыва обороны.