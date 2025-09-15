РУС
Панковка и прилегающие территории на Добропольском направлении зачищены от оккупантов, - "Азов"

Подразделения Сил обороны Украины, действующие в операционной зоне 1-го корпуса НГУ "Азов", продолжают освобождение территорий на Добропольском направлении.

Как отмечается, в результате слаженных действий подразделений ВСУ и НГУ, от противника зачищен населенный пункт Панковка и прилегающие территории.

"Противник продолжает наращивать группировку войск. С целью усиления наступательного потенциала командование ВС РФ передислоцировало в зону ответственности 1-го корпуса НГУ "Азов" дополнительные резервы: четыре бригады пехоты и один полк морской пехоты", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Силы обороны Украины прилагают все усилия, чтобы остановить продвижение врага и не допустить прорыва обороны.

Слава вам рідненькі ГЕРОЇ УКРАЇНИ!
15.09.2025 11:31 Ответить
От АЗОВці дають пілюлєй...
15.09.2025 11:36 Ответить
Мені хочеться, щоб і Діпстейт це відзначив на карті, у орків вимальовується дуже звужена горловина, якби не назвати оточенців орків, що у ній знаходяться.
15.09.2025 11:44 Ответить
Слава Азову!❤️🖤💙💛
15.09.2025 11:47 Ответить
Шикарна новина ! Слава Азову та ЗСУ !
