За месяц "Азов" уничтожил почти 2,5 тыс. оккупантов на Добропольском направлении. Освобождено 6 населенных пунктов.

1 корпус НГУ "Азов" подвел результаты работы на Добропольском направлении и напомнил, что прошел месяц с момента, как управление подразделениями Сил обороны Украины на Добропольском направлении было передано 1 корпусу Национальной гвардии Украины "Азов".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Азова".

"Благодаря согласованным действиям, мужеству смежных, приданных и подчиненных подразделений Национальной гвардии, Сухопутных, Десантно-штурмовых и Штурмовых войск, Воздушных сил и Сил беспилотных систем, которые ежедневно держат оборону и идут на штурм вражеских позиций, противник понес значительные потери в живой силе", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 1-й корпус НГУ "Азов" занял полосу обороны на Покровском направлении. Ситуация сложная, приняты меры для блокирования сил противника, - заявление

Как отмечается, по состоянию на 5 сентября 2025 года потери врага составляют:

- безвозвратные - 2427 оккупантов;

- санитарные - 1208;

- взято в плен - 65 военнослужащих армии РФ.

Также уничтожена и повреждена вражеская техника:

- 20 танков;

- 41 боевая бронированная машина;

- 78 орудий;

- 2 системы реактивного залпового огня;

- 392 БПЛА различных типов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Азов" остановил попытку захвата Катериновки и уничтожил 5 БМП с российским десантом. ВИДЕО

"За этот период освобождены следующие населенные пункты: Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое, Золотой Колодец.

Месяц работы 1 корпуса НГУ "Азов" на Добропольском направлении еще раз доказал: врага можно бить, останавливать и побеждать", - добавляют в "Азове".