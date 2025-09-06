РУС
Новости Бои на востоке Украины
541 5

За месяц "Азов" уничтожил почти 2,5 тыс. оккупантов на Добропольском направлении. Освобождено 6 населенных пунктов.

азов

1 корпус НГУ "Азов" подвел результаты работы на Добропольском направлении и напомнил, что прошел месяц с момента, как управление подразделениями Сил обороны Украины на Добропольском направлении было передано 1 корпусу Национальной гвардии Украины "Азов".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Азова".

"Благодаря согласованным действиям, мужеству смежных, приданных и подчиненных подразделений Национальной гвардии, Сухопутных, Десантно-штурмовых и Штурмовых войск, Воздушных сил и Сил беспилотных систем, которые ежедневно держат оборону и идут на штурм вражеских позиций, противник понес значительные потери в живой силе", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 1-й корпус НГУ "Азов" занял полосу обороны на Покровском направлении. Ситуация сложная, приняты меры для блокирования сил противника, - заявление

Как отмечается, по состоянию на 5 сентября 2025 года потери врага составляют:

- безвозвратные - 2427 оккупантов;
- санитарные - 1208;
- взято в плен - 65 военнослужащих армии РФ.

Также уничтожена и повреждена вражеская техника:

- 20 танков;
- 41 боевая бронированная машина;
- 78 орудий;
- 2 системы реактивного залпового огня;
- 392 БПЛА различных типов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Азов" остановил попытку захвата Катериновки и уничтожил 5 БМП с российским десантом. ВИДЕО

"За этот период освобождены следующие населенные пункты: Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое, Золотой Колодец.

Месяц работы 1 корпуса НГУ "Азов" на Добропольском направлении еще раз доказал: врага можно бить, останавливать и побеждать", - добавляют в "Азове".

Автор: 

Донецкая область (10678) Азов (830) Покровский район (961) Доброполье (83)
Азов дав кацапам просратися - не корпус а прямо рекси - а інші бригади?
06.09.2025 13:10 Ответить
Інші підрозділи теж!
06.09.2025 13:33 Ответить
А інші бригади не велено піарити.
06.09.2025 13:55 Ответить
Їх забрали з Серебрянки і інші бригади почали відступати
06.09.2025 14:09 Ответить
Респект "Азову"! Героям Слава!
06.09.2025 13:31 Ответить
 
 