За месяц "Азов" уничтожил почти 2,5 тыс. оккупантов на Добропольском направлении. Освобождено 6 населенных пунктов.
1 корпус НГУ "Азов" подвел результаты работы на Добропольском направлении и напомнил, что прошел месяц с момента, как управление подразделениями Сил обороны Украины на Добропольском направлении было передано 1 корпусу Национальной гвардии Украины "Азов".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Азова".
"Благодаря согласованным действиям, мужеству смежных, приданных и подчиненных подразделений Национальной гвардии, Сухопутных, Десантно-штурмовых и Штурмовых войск, Воздушных сил и Сил беспилотных систем, которые ежедневно держат оборону и идут на штурм вражеских позиций, противник понес значительные потери в живой силе", - говорится в сообщении.
Как отмечается, по состоянию на 5 сентября 2025 года потери врага составляют:
- безвозвратные - 2427 оккупантов;
- санитарные - 1208;
- взято в плен - 65 военнослужащих армии РФ.
Также уничтожена и повреждена вражеская техника:
- 20 танков;
- 41 боевая бронированная машина;
- 78 орудий;
- 2 системы реактивного залпового огня;
- 392 БПЛА различных типов.
"За этот период освобождены следующие населенные пункты: Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое, Золотой Колодец.
Месяц работы 1 корпуса НГУ "Азов" на Добропольском направлении еще раз доказал: врага можно бить, останавливать и побеждать", - добавляют в "Азове".
