"Азов" остановил попытку захвата Катериновки и уничтожил 5 БМП с российским десантом. ВИДЕО
Враг провел очередную неудачную попытку занять Катериновку на Торецком направлении, однако был обнаружен бойцами 5-го батальона 12-й бригады НГУ "Азов". Пять боевых машин пехоты с российским десантом по восемь человек пытались прорваться к окраинам населенного пункта. Украинские военные вовремя заметили вражескую колонну.
Как сообщает Цензор.НЕТ, одна из БМП оккупантов подорвалась на мине по дороге к селу, другая была поражена FPV-дроном - обе попытались отступить, но были уничтожены вместе с российским десантом.
