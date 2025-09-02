РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6143 посетителя онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники
3 396 10

"Азов" остановил попытку захвата Катериновки и уничтожил 5 БМП с российским десантом. ВИДЕО

Враг провел очередную неудачную попытку занять Катериновку на Торецком направлении, однако был обнаружен бойцами 5-го батальона 12-й бригады НГУ "Азов". Пять боевых машин пехоты с российским десантом по восемь человек пытались прорваться к окраинам населенного пункта. Украинские военные вовремя заметили вражескую колонну.

Как сообщает Цензор.НЕТ, одна из БМП оккупантов подорвалась на мине по дороге к селу, другая была поражена FPV-дроном - обе попытались отступить, но были уничтожены вместе с российским десантом.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты остались без транспорта, связи и укрытия на Волчанском направлении - работа бригады "Гарт". ВИДЕО

Автор: 

Азов (826) БМП (407) Катериновка (2)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Так їм і треба кацапським підарасам, і нікого в полон не потрібно брати!
показать весь комментарий
02.09.2025 22:09 Ответить
+14
Молодці!
показать весь комментарий
02.09.2025 22:15 Ответить
+13
Бригаді "Азов"-черговий респект...
показать весь комментарий
02.09.2025 22:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так їм і треба кацапським підарасам, і нікого в полон не потрібно брати!
показать весь комментарий
02.09.2025 22:09 Ответить
Молодці!
показать весь комментарий
02.09.2025 22:15 Ответить
Бригаді "Азов"-черговий респект...
показать весь комментарий
02.09.2025 22:15 Ответить
Дуже чемна координація при ліквідації русні….
показать весь комментарий
02.09.2025 22:19 Ответить
сирок, вчись у Редіса!
показать весь комментарий
02.09.2025 22:22 Ответить
Сирок - це дитя радянської (читай кацапської) військової науки, тому він може вчитися лише у них. Наслідки цього ЗСУ відчувають кожен. Доречі, якщо почитати останні інтерв'ю Залужного, він теж не дуже далеко від цього відійшов. Тому головком має стати військовий, для якого академією стала війна з кацапстаном. Таких людей є багато. Редіс один з них.
показать весь комментарий
02.09.2025 23:35 Ответить
Молодці наші захисники!
показать весь комментарий
02.09.2025 22:24 Ответить
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Смерть московітам-окупантам!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
показать весь комментарий
02.09.2025 22:25 Ответить
Больше всего поразило вот это"будь ласка, будь ласка. Друже, будь ласка".. и ни одного мата. Элита нации. Если есть такие воины-есть надежда на будущее Украины.
показать весь комментарий
02.09.2025 22:59 Ответить
 
 