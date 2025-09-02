"Азов" зупинив спробу захоплення Катеринівки та знищив 5 БМП з російським десантом. ВIДЕО

Ворог провів чергову невдалу спробу зайняти Катеринівку на Торецькому напрямку, проте був виявлений бійцями 5-го батальйону 12-ї бригади НГУ "Азов". П’ять бойових машин піхоти з російським десантом по вісім осіб намагалися прорватися до околиць населеного пункту. Українські військові вчасно помітили ворожу колону.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, одна з БМП окупантів підірвалася на міні дорогою до села, інша була уражена FPV-дроном - обидві спробували відступити, але були знищені разом із російським десантом.

