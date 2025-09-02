УКР
"Азов" зупинив спробу захоплення Катеринівки та знищив 5 БМП з російським десантом. ВIДЕО

Ворог провів чергову невдалу спробу зайняти Катеринівку на Торецькому напрямку, проте був виявлений бійцями 5-го батальйону 12-ї бригади НГУ "Азов". П’ять бойових машин піхоти з російським десантом по вісім осіб намагалися прорватися до околиць населеного пункту. Українські військові вчасно помітили ворожу колону. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, одна з БМП окупантів підірвалася на міні дорогою до села, інша була уражена FPV-дроном - обидві спробували відступити, але були знищені разом із російським десантом. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти залишилися без транспорту, зв’язку та укриття на Вовчанському напрямку - робота бригади "Гарт". ВIДЕО

Так їм і треба кацапським підарасам, і нікого в полон не потрібно брати!
02.09.2025 22:09 Відповісти
Молодці!
02.09.2025 22:15 Відповісти
Бригаді "Азов"-черговий респект...
02.09.2025 22:15 Відповісти
Дуже чемна координація при ліквідації русні….
02.09.2025 22:19 Відповісти
сирок, вчись у Редіса!
02.09.2025 22:22 Відповісти
Молодці наші захисники!
02.09.2025 22:24 Відповісти
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Смерть московітам-окупантам!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
02.09.2025 22:25 Відповісти
Больше всего поразило вот это"будь ласка, будь ласка. Друже, будь ласка".. и ни одного мата. Элита нации. Если есть такие воины-есть надежда на будущее Украины.
02.09.2025 22:59 Відповісти
 
 