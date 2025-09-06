За місяць "Азов" знищив майже 2,5 тис. окупантів на Добропільському напрямку. Визволено 6 населених пунктів

1 корпус НГУ "Азов" підбив результати роботи на Добропільському напрямку та нагадав, що минув місяць з моменту, як управління підрозділами Сил оборони України на Добропільському напрямку було передано 1 корпусу Національної гвардії України "Азов".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Азову".

"Завдяки узгодженим діям, мужності суміжних, приданих і підпорядкованих підрозділів Національної гвардії, Сухопутних, Десантно-штурмових і Штурмових військ, Повітряних сил та Сил безпілотних систем, які щодня тримають оборону і йдуть на штурм ворожих позицій, противник зазнав значних втрат у живій силі", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 1-й корпус НГУ "Азов" зайняв смугу оборони на Покровському напрямку. Ситуація складна, вжиті заходи для блокування сил противника, - заява

Як зазначається, станом на 5 вересня 2025 року втрати ворога становлять:

• безповоротні — 2427 окупантів;

• санітарні — 1208;

• взято в полон — 65 військовослужбовців армії РФ.

Також знищено і пошкоджено ворожу техніку:

• 20 танків;

• 41 бойова броньована машина;

• 78 гармат;

• 2 системи реактивного залпового вогню;

• 392 БПЛА різних типів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Азов" зупинив спробу захоплення Катеринівки та знищив 5 БМП з російським десантом. ВIДЕО

"За цей період звільнено такі населені пункти: Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь.

Місяць роботи 1 корпусу НГУ "Азов" на Добропільському напрямку ще раз довів: ворога можна бити, зупиняти й перемагати", - додають в "Азові".