УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8848 відвідувачів онлайн
Новини Бої на сході України
790 5

За місяць "Азов" знищив майже 2,5 тис. окупантів на Добропільському напрямку. Визволено 6 населених пунктів

азов

1 корпус НГУ "Азов" підбив результати роботи на Добропільському напрямку та нагадав, що минув місяць з моменту, як управління підрозділами Сил оборони України на Добропільському напрямку було передано 1 корпусу Національної гвардії України "Азов".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Азову".

"Завдяки узгодженим діям, мужності суміжних, приданих і підпорядкованих підрозділів Національної гвардії, Сухопутних, Десантно-штурмових і Штурмових військ, Повітряних сил та Сил безпілотних систем, які щодня тримають оборону і йдуть на штурм ворожих позицій, противник зазнав значних втрат у живій силі", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 1-й корпус НГУ "Азов" зайняв смугу оборони на Покровському напрямку. Ситуація складна, вжиті заходи для блокування сил противника, - заява

Як зазначається, станом на 5 вересня 2025 року втрати ворога становлять:

• безповоротні — 2427 окупантів;
• санітарні — 1208;
• взято в полон — 65 військовослужбовців армії РФ.

Також знищено і пошкоджено ворожу техніку:

• 20 танків;
• 41 бойова броньована машина;
• 78 гармат;
• 2 системи реактивного залпового вогню;
• 392 БПЛА різних типів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Азов" зупинив спробу захоплення Катеринівки та знищив 5 БМП з російським десантом. ВIДЕО

"За цей період звільнено такі населені пункти: Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь.

Місяць роботи 1 корпусу НГУ "Азов" на Добропільському напрямку ще раз довів: ворога можна бити, зупиняти й перемагати", - додають в "Азові".

Автор: 

Донецька область (9501) Азов (814) Покровський район (973) Добропілля (84)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Азов дав кацапам просратися - не корпус а прямо рекси - а інші бригади?
показати весь коментар
06.09.2025 13:10 Відповісти
Інші підрозділи теж!
показати весь коментар
06.09.2025 13:33 Відповісти
А інші бригади не велено піарити.
показати весь коментар
06.09.2025 13:55 Відповісти
Їх забрали з Серебрянки і інші бригади почали відступати
показати весь коментар
06.09.2025 14:09 Відповісти
Респект "Азову"! Героям Слава!
показати весь коментар
06.09.2025 13:31 Відповісти
 
 