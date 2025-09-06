За місяць "Азов" знищив майже 2,5 тис. окупантів на Добропільському напрямку. Визволено 6 населених пунктів
1 корпус НГУ "Азов" підбив результати роботи на Добропільському напрямку та нагадав, що минув місяць з моменту, як управління підрозділами Сил оборони України на Добропільському напрямку було передано 1 корпусу Національної гвардії України "Азов".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Азову".
"Завдяки узгодженим діям, мужності суміжних, приданих і підпорядкованих підрозділів Національної гвардії, Сухопутних, Десантно-штурмових і Штурмових військ, Повітряних сил та Сил безпілотних систем, які щодня тримають оборону і йдуть на штурм ворожих позицій, противник зазнав значних втрат у живій силі", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, станом на 5 вересня 2025 року втрати ворога становлять:
• безповоротні — 2427 окупантів;
• санітарні — 1208;
• взято в полон — 65 військовослужбовців армії РФ.
Також знищено і пошкоджено ворожу техніку:
• 20 танків;
• 41 бойова броньована машина;
• 78 гармат;
• 2 системи реактивного залпового вогню;
• 392 БПЛА різних типів.
"За цей період звільнено такі населені пункти: Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь.
Місяць роботи 1 корпусу НГУ "Азов" на Добропільському напрямку ще раз довів: ворога можна бити, зупиняти й перемагати", - додають в "Азові".
