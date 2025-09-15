УКР
Панківка та прилеглі території на Добропільському напрямку зачищені від окупантів, - "Азов"

Підрозділи Сил оборони України, що діють в операційній зоні 1-го корпусу НГУ "Азов", продовжують звільнення територій на Добропільському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 1-го корпусу НГУ "Азов".

Як зазначається, у результаті злагоджених дій підрозділів ЗСУ та НГУ, від противника зачищено населений пункт Панківка та прилеглі території.

"Противник продовжує нарощувати угруповання військ. З метою посилення наступального потенціалу командування зс рф передислокувало в зону відповідальності 1-го корпусу НГУ "Азов" додаткові резерви: чотири бригади піхоти та один полк морської піхоти", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За місяць "Азов" знищив майже 2,5 тис. окупантів на Добропільському напрямку. Визволено 6 населених пунктів

Також зазначається, що Сили оборони України докладають усіх зусиль, щоб зупинити просування ворога та не допустити прориву оборони.

Донецька область (9584) Азов (817) Покровський район (995) Панківка (2)
