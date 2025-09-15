Панківка та прилеглі території на Добропільському напрямку зачищені від окупантів, - "Азов"
Підрозділи Сил оборони України, що діють в операційній зоні 1-го корпусу НГУ "Азов", продовжують звільнення територій на Добропільському напрямку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 1-го корпусу НГУ "Азов".
Як зазначається, у результаті злагоджених дій підрозділів ЗСУ та НГУ, від противника зачищено населений пункт Панківка та прилеглі території.
"Противник продовжує нарощувати угруповання військ. З метою посилення наступального потенціалу командування зс рф передислокувало в зону відповідальності 1-го корпусу НГУ "Азов" додаткові резерви: чотири бригади піхоти та один полк морської піхоти", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що Сили оборони України докладають усіх зусиль, щоб зупинити просування ворога та не допустити прориву оборони.
