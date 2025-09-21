Ворожі ДРГ постійно намагаються проникнути в Куп’янськ, газопровід вони не використовують, - ОСУВ "Дніпро"

Ворожі диверсійно-розвідувальні групи постійно намагаються пробратися до Куп‘янська малими групами. Газопровід наразі вони не використовують для спроб зайти в місто.

Про це у телеефірі заявив речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо труби поки коментувати не буду, але станом на зараз (росіяни її. - Ред.) не використовують. Щодо ДРГ, то вони постійно намагаються проникнути в місто. Це зазвичай малі групи - 2-5 осіб - але їх може бути дуже багато у один конкретний період часу. Вони намагаються користуватися своєю чисельністю, просочуватися крізь українські позиції і, просочуючись крізь українські позиції, вже безпосередньо займати якісь будівлі, міські забудови", - сказав він.

За словами речника ОСУВ "Дніпро", росіяни для того, щоб їх не було легко ідентифікувати, інколи намагаються перевдягатися у якийсь інший одяг, використовувати ті чи інші умови місцевості для просочення.

Трегубов запевнив, що постійні спроби російських малих груп проникати в місто, які відбиваються українськими захисниками

"У Куп’янську - постійні атаки Росії з кількох напрямків. І, звісно, постійні атаки, у тому числі і БПЛА, і артилерією, і всім, чим можна. Тому ситуація там доволі складна. Це вже фронтове місто", - заявив він.

Відповідаючи на питання про те, яка ситуація спостерігається безпосередньо у Добропіллі і Покровську, і чи фіксуються зміни в поведінці ворога, речник повідомив, що українські військові поки особливих змін у поведінці росіян не фіксують.

За його словами, зберігається стара тактика масового наступу малими групами.

"І у випадку Добропілля, і Покровську є позитивні дані, позитивні новини, про них Генштаб звітує президенту. На Добропільському напрямку в окремих місцях ворог перерозтягнувся і від цього страждає. Є звільнені ділянки території українськими військами. Є великі втрати з ворожого боку. Так буває, коли ти в якийсь момент трішки знахабнів", - поінформував Трегубов.

Також читайте: У Куп’янську діють сильні підрозділи, які знищать ворога, - Зеленський

Він розповів, що на Покровському напрямку спостерігається дуже висока інтенсивність бойових дій.

"(Неймовірно висока інтенсивність. Фактично все те, що я казав про Куп’янськ, можна сказати і про Покровськ. Тільки, певно, навіть масштабувати ще трішечки більше, бо там агломерація сама по собі більше, і ворога довкола цієї агломерації зібрали побільше", - зазначив речник.