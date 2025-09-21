Вражеские ДРГ постоянно пытаются проникнуть в Купянск, газопровод они не используют, - ОСГВ "Днепр"

Вражеские диверсионно-разведывательные группы постоянно пытаются пробраться в Купянск малыми группами. Газопровод пока они не используют для попыток зайти в город.

Об этом в телеэфире заявил представитель ОСГВ "Днепр" Виктор Трегубов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По трубе пока комментировать не буду, но по состоянию на сейчас (россияне ее. - Ред.) не используют. Что касается ДРГ, то они постоянно пытаются проникнуть в город. Это обычно малые группы - 2-5 человек - но их может быть очень много в один конкретный период времени. Они пытаются пользоваться своей численностью, просачиваться сквозь украинские позиции и, просачиваясь сквозь украинские позиции, уже непосредственно занимать какие-то здания, городские застройки", - сказал он.

По словам представителя ОСГВ "Днепр", россияне для того, чтобы их не было легко идентифицировать, иногда пытаются переодеваться в какую-то другую одежду, использовать те или иные условия местности для просачивания.

Трегубов заверил, что постоянные попытки российских малых групп проникать в город, которые отражаются украинскими защитниками

"В Купянске - постоянные атаки России с нескольких направлений. И, конечно, постоянные атаки, в том числе и БПЛА, и артиллерией, и всем, чем можно. Поэтому ситуация там довольно сложная. Это уже фронтовой город", - заявил он.

Отвечая на вопрос о том, какая ситуация наблюдается непосредственно в Доброполье и Покровске, и фиксируются ли изменения в поведении врага, спикер сообщил, что украинские военные пока особых изменений в поведении россиян не фиксируют.

По его словам, сохраняется старая тактика массового наступления малыми группами.

"И в случае Доброполья, и Покровска есть положительные данные, положительные новости, о них Генштаб отчитывается президенту. На Добропольском направлении в отдельных местах враг перерастянулся и от этого страдает. Есть освобожденные участки территории украинскими войсками. Есть большие потери с вражеской стороны. Так бывает, когда ты в какой-то момент немного обнаглел", - проинформировал Трегубов.

Также читайте: В Купянске действуют сильные подразделения, которые уничтожат врага, - Зеленский

Он рассказал, что на Покровском направлении наблюдается очень высокая интенсивность боевых действий.

"Невероятно высокая интенсивность. Фактически все то, что я говорил о Купянске, можно сказать и о Покровске. Только, вероятно, даже масштабировать еще немного больше, потому что там агломерация сама по себе больше, и врага вокруг этой агломерации собрали побольше", - отметил спикер.