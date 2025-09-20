УКР
Новини Бої на Куп’янському напрямку
727 8

У Куп’янську діють сильні підрозділи, які знищать ворога, - Зеленський

Росіяни тиснуть на Куп’янськ

Українські сили знищують ворога в районі Куп’янська та проводять контрдиверсійні заходи в місті.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

 "У районі Куп'янська тривають жорсткі дії, там є відповідні сили. Там у нас діють сильні підрозділи, вони знищують росіян, які там зосереджені та намагаються проходити. В середині міста контрдиверсійні заходи відбуваються, там наші підрозділи займаються зачищенням. Ми вважаємо, що росіяни там будуть знищені", - розповів Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські диверсанти перевдягаються у цивільне, щоб проникнути у Куп’янськ, - ОТУ "Північ"

Зеленський Володимир (25515) Харківська область (1630) Куп’янський район (419) Куп’янськ (900)
ТИ ГА.ДОН ПРОСТО ЗАВАЛИ Ї.АЛО
показати весь коментар
20.09.2025 12:39 Відповісти
Згодна..матюки тільки від заголовка пруть..
показати весь коментар
20.09.2025 13:32 Відповісти
Колерований негідник. " контр диверсійні".. Ах ти ж нечищений, суфльоріст для таких же " інтелектуалів", , як і сам..
Чому,ти, суфльорист не займаєшся обороною крахни?
" топати ножкою іиверещати пачєму атступілі" багато розуму непотрібно, де люди і озброєння на фронті?
Всі гроші вже розпиляв, чи щось невстиг?
показати весь коментар
20.09.2025 13:00 Відповісти
Як у Суджі? Як у "фортеці Бахмут"?
показати весь коментар
20.09.2025 13:00 Відповісти
Фортифікації відсутні взагалі, а бабла на них зе-гнида розпиляла мільярди
показати весь коментар
20.09.2025 13:05 Відповісти
Про що доповідають лампаси те воно й ретранслює. Правду ненавидять як в ОП так і в ГШ.
показати весь коментар
20.09.2025 13:16 Відповісти
А лампаси доповідають те, що подобається найвеличнішому...
показати весь коментар
20.09.2025 13:33 Відповісти
А ти яким боком до ціх підрозділів? Йой забувсь, тож " ставка сраліна" а воно генералісимус найпотужніший!
показати весь коментар
20.09.2025 13:22 Відповісти
 
 