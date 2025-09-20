У Куп’янську діють сильні підрозділи, які знищать ворога, - Зеленський
Українські сили знищують ворога в районі Куп’янська та проводять контрдиверсійні заходи в місті.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"У районі Куп'янська тривають жорсткі дії, там є відповідні сили. Там у нас діють сильні підрозділи, вони знищують росіян, які там зосереджені та намагаються проходити. В середині міста контрдиверсійні заходи відбуваються, там наші підрозділи займаються зачищенням. Ми вважаємо, що росіяни там будуть знищені", - розповів Зеленський.
Чому,ти, суфльорист не займаєшся обороною крахни?
" топати ножкою іиверещати пачєму атступілі" багато розуму непотрібно, де люди і озброєння на фронті?
Всі гроші вже розпиляв, чи щось невстиг?