УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10716 відвідувачів онлайн
Новини
672 16

Російські диверсанти перевдягаються у цивільне, щоб проникнути у Куп’янськ, - ОТУ "Північ"

ДРГ заходять в Куп’янськ

Окупанти намагаються заходити в місто у цивільному одязі та переховуються в приватних будинках. Українські сили оборони активно виявляють і знищують ворожі ДРГ.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник ОТУ "Північ" Олег Сушинський.

"Цілі їхні бувають різні, зокрема, вони переодягаються в цивільний одяг, дістаються до будинків, розгортають там російські прапори, щоб потім це знімати для російської картинки. Це для пропаганди хороша така картинка, що вони нібито вони захопили місто. Також противник збирає розвідувальні дані. Диверсанти проникають до будинків, щоб вести спостереження за нашими логістичними шляхами, щоб потім передавати їх для коригування атак безпілотникам", - зазначив він.

Захисники Куп'янська проводять активні контрдиверсійні заходи та зачистку територій, де фіксується діяльність російських ДРГ. Бойові дії ведуться в лісових масивах, дачних забудовах та північних районах міста.

"Треба розуміти, що вони переховуються в приватних будинках. Були випадки, що одні й ті ж окупанти протягом доби фіксувалися на різних локаціях. І дійсно, коли вони прикриваються цивільними, або розсіюються серед мешканців, тоді ускладнюється проведення контрдиверсійних заходів", - повідомив Сушинський.

Військовий нагадав, що взяті в полон у Куп'янську окупанти засвідчили, що командири наказали їм розстрілювати всіх цивільних чоловіків, а жінок та дітей використовувати як живий щит.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ситуація у Куп’янську загострюється: у місті залишається близько 800 людей

Автор: 

Харківська область (1622) Куп’янський район (414) Куп’янськ (896) ОК Північ (10)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Мабуть затесалися у тисячі цивільних громадян на ринках і вокзалах? Для кого ця казочка? Хіба не відомо, що там крім військових нікого немає? Складається таке враження, що там прохідний двір, шастають в цивільному сотнями через умовну лінію розмежування?
показати весь коментар
19.09.2025 13:28 Відповісти
+3
Може й так...
Але інша інфа яка з цього випливає - тотально невистачає дронів, набоїв, транспорту і всього-всього що треба для оборони інакше б не дали "проникнути" хоч в цивільному хоч балетному хоч в карнавальному ( 🤡 )
показати весь коментар
19.09.2025 13:21 Відповісти
+3
Кацапи дурнуваті , а спробуйте голяка потрапити до украінського
міста , а раптом приймуть вас за божевільних наші воіни і
пропустять швидше до пекла
показати весь коментар
19.09.2025 13:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Може й так...
Але інша інфа яка з цього випливає - тотально невистачає дронів, набоїв, транспорту і всього-всього що треба для оборони інакше б не дали "проникнути" хоч в цивільному хоч балетному хоч в карнавальному ( 🤡 )
показати весь коментар
19.09.2025 13:21 Відповісти
Не вистачає мізків та характеру в командирів бригад та ОТУ - те , що зараз відбувається в Куп'янську та навколо нього - це означає , що кацапи лише скористалися прорахунками тих , хто керував бойовими діями там !
показати весь коментар
19.09.2025 13:26 Відповісти
Просто немає профі!! Без погодження з Охвісом ніхто й пальцем не поворухне, щоб приймати рішення . Всі трясуться за свою посаду на день сьогоднішній, а на "завтра" поклали ЗЕ-болт
показати весь коментар
19.09.2025 13:50 Відповісти
випливає шо винні цивільні
показати весь коментар
19.09.2025 13:33 Відповісти
Жити в пеклі і ще й бути живим щитом для орків... Така собі самосвідомість....
Після вигнання міндіча-Ухіллеса тре поставити на перше місце роз'яснювальну роботу
показати весь коментар
19.09.2025 13:53 Відповісти
А куди вони мають подітися якщо дороги теж під контролем ворога,і лишатися може бути ( чи може виглядати) безпечніше. З іншої сторони-як живуть під обстрілами мешанці Херсона чи Нікополя -не цікавить нікого.
показати весь коментар
19.09.2025 14:01 Відповісти
А що, це в Куп'янську позавчора почалося? У нас на Сумщині з прикордоння хто ще як почалося рік тому то зразу виїхали а інші граються в рулетку до цих пір в 10-кілометровій зоні.
показати весь коментар
19.09.2025 14:14 Відповісти
ХЗ шо там було у Сумах. У Запоріжжі влада і зараз каже що ніяких просувань ворога нема,не треба вірити картам. В разі чого влада зйібе першою, і знову звинуватить мешканців.
показати весь коментар
19.09.2025 14:29 Відповісти
Ну так, про Сумщину (а не тільки про Суми) вся країна знає а Вам невідомо. І тут орки потроху просуваються хоча зелені брехуни заспокоюють всілякими перемогами.
показати весь коментар
19.09.2025 14:51 Відповісти
Кацапи дурнуваті , а спробуйте голяка потрапити до украінського
міста , а раптом приймуть вас за божевільних наші воіни і
пропустять швидше до пекла
показати весь коментар
19.09.2025 13:25 Відповісти
фіксувалися на різних локаціях. І дійсно, коли вони прикриваються цивільними, або розсіюються серед мешканців, тоді ускладнюється проведення контрдиверсійних заходів", - повідомив Джерело: https://censor.net/ua/n3575010

Щоб зберегти війскових, треба ухвалювати якісь непопулярні рішення! А не чухати бейці.... А) Або примусово відловлювати/інтернувати цивільних + паралельно клеїти борди-об'яви що будь яке переміщення на лінії вогню буде каратись ...
Б) або відходити на інші позиції де вже нема цивільних + міни і все простежується
показати весь коментар
19.09.2025 13:25 Відповісти
Мабуть затесалися у тисячі цивільних громадян на ринках і вокзалах? Для кого ця казочка? Хіба не відомо, що там крім військових нікого немає? Складається таке враження, що там прохідний двір, шастають в цивільному сотнями через умовну лінію розмежування?
показати весь коментар
19.09.2025 13:28 Відповісти
Ніяких цивільних в зоні бойових дій не може бути. І якщо вони з'являються в приціл, то мають негайно знищуватись, як ворожа піхота.
Але схоже, що розповіді про ворожі групи, що заходять у Куп'янськ в цивільному одязі - це просто відмазка тих, хто невдало планував і далі незграбно керує обороною міста, яке поступово, вулиця за вулицею, захоплює противник.
показати весь коментар
19.09.2025 13:37 Відповісти
Це може бути,коли армія відступила,а цивільні залишилися.
показати весь коментар
19.09.2025 13:45 Відповісти
Наступом російських окупантів на місто Куп'янськ Харківської області командує колишній український офіцер Сергій Стороженко, який перейшов на бік Росії у 2014 році!!
Мабуть , ця дрянь має своїх ,, людей " на тому напрямку , яка здає
наші позиції!
показати весь коментар
19.09.2025 14:00 Відповісти
 
 