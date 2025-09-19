Російські диверсанти перевдягаються у цивільне, щоб проникнути у Куп’янськ, - ОТУ "Північ"

Окупанти намагаються заходити в місто у цивільному одязі та переховуються в приватних будинках. Українські сили оборони активно виявляють і знищують ворожі ДРГ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник ОТУ "Північ" Олег Сушинський.

"Цілі їхні бувають різні, зокрема, вони переодягаються в цивільний одяг, дістаються до будинків, розгортають там російські прапори, щоб потім це знімати для російської картинки. Це для пропаганди хороша така картинка, що вони нібито вони захопили місто. Також противник збирає розвідувальні дані. Диверсанти проникають до будинків, щоб вести спостереження за нашими логістичними шляхами, щоб потім передавати їх для коригування атак безпілотникам", - зазначив він.

Захисники Куп'янська проводять активні контрдиверсійні заходи та зачистку територій, де фіксується діяльність російських ДРГ. Бойові дії ведуться в лісових масивах, дачних забудовах та північних районах міста.

"Треба розуміти, що вони переховуються в приватних будинках. Були випадки, що одні й ті ж окупанти протягом доби фіксувалися на різних локаціях. І дійсно, коли вони прикриваються цивільними, або розсіюються серед мешканців, тоді ускладнюється проведення контрдиверсійних заходів", - повідомив Сушинський.

Військовий нагадав, що взяті в полон у Куп'янську окупанти засвідчили, що командири наказали їм розстрілювати всіх цивільних чоловіків, а жінок та дітей використовувати як живий щит.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ситуація у Куп’янську загострюється: у місті залишається близько 800 людей