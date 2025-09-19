Российские диверсанты переодеваются в гражданское, чтобы проникнуть в Купянск, - ОТГ "Север"
Оккупанты пытаются заходить в город в гражданской одежде и скрываются в частных домах. Украинские силы обороны активно обнаруживают и уничтожают вражеские ДРГ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал спикер ОТГ "Север" Олег Сушинский.
"Цели их бывают разные, в частности, они переодеваются в гражданскую одежду, добираются до домов, разворачивают там российские флаги, чтобы потом это снимать для российской картинки. Это для пропаганды хорошая такая картинка, что они якобы они захватили город. Также противник собирает разведывательные данные. Диверсанты проникают в дома, чтобы вести наблюдение за нашими логистическими путями, чтобы потом передавать их для корректировки атак беспилотникам", - отметил он.
Защитники Купянска проводят активные контрдиверсионные мероприятия и зачистку территорий, где фиксируется деятельность российских ДРГ. Боевые действия ведутся в лесных массивах, дачных застройках и северных районах города.
"Надо понимать, что они скрываются в частных домах. Были случаи, что одни и те же оккупанты в течение суток фиксировались на разных локациях. И действительно, когда они прикрываются гражданскими, или рассеиваются среди жителей, тогда усложняется проведение контрдиверсионных мероприятий", - сообщил Сушинский.
Военный напомнил, что взятые в плен в Купянске оккупанты показали, что командиры приказали им расстреливать всех гражданских мужчин, а женщин и детей использовать как живой щит.
Але інша інфа яка з цього випливає - тотально невистачає дронів, набоїв, транспорту і всього-всього що треба для оборони інакше б не дали "проникнути" хоч в цивільному хоч балетному хоч в карнавальному ( 🤡 )
Після вигнання міндіча-Ухіллеса тре поставити на перше місце роз'яснювальну роботу
міста , а раптом приймуть вас за божевільних наші воіни і
пропустять швидше до пекла
Щоб зберегти війскових, треба ухвалювати якісь непопулярні рішення! А не чухати бейці.... А) Або примусово відловлювати/інтернувати цивільних + паралельно клеїти борди-об'яви що будь яке переміщення на лінії вогню буде каратись ...
Б) або відходити на інші позиції де вже нема цивільних + міни і все простежується
Але схоже, що розповіді про ворожі групи, що заходять у Куп'янськ в цивільному одязі - це просто відмазка тих, хто невдало планував і далі незграбно керує обороною міста, яке поступово, вулиця за вулицею, захоплює противник.
Мабуть , ця дрянь має своїх ,, людей " на тому напрямку , яка здає
наші позиції!