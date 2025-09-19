Российские диверсанты переодеваются в гражданское, чтобы проникнуть в Купянск, - ОТГ "Север"

Оккупанты пытаются заходить в город в гражданской одежде и скрываются в частных домах. Украинские силы обороны активно обнаруживают и уничтожают вражеские ДРГ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал спикер ОТГ "Север" Олег Сушинский.

"Цели их бывают разные, в частности, они переодеваются в гражданскую одежду, добираются до домов, разворачивают там российские флаги, чтобы потом это снимать для российской картинки. Это для пропаганды хорошая такая картинка, что они якобы они захватили город. Также противник собирает разведывательные данные. Диверсанты проникают в дома, чтобы вести наблюдение за нашими логистическими путями, чтобы потом передавать их для корректировки атак беспилотникам", - отметил он.

Защитники Купянска проводят активные контрдиверсионные мероприятия и зачистку территорий, где фиксируется деятельность российских ДРГ. Боевые действия ведутся в лесных массивах, дачных застройках и северных районах города.

"Надо понимать, что они скрываются в частных домах. Были случаи, что одни и те же оккупанты в течение суток фиксировались на разных локациях. И действительно, когда они прикрываются гражданскими, или рассеиваются среди жителей, тогда усложняется проведение контрдиверсионных мероприятий", - сообщил Сушинский.

Военный напомнил, что взятые в плен в Купянске оккупанты показали, что командиры приказали им расстреливать всех гражданских мужчин, а женщин и детей использовать как живой щит.

