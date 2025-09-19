РУС
Российские диверсанты переодеваются в гражданское, чтобы проникнуть в Купянск, - ОТГ "Север"

ДРГ заходят в Купянск

Оккупанты пытаются заходить в город в гражданской одежде и скрываются в частных домах. Украинские силы обороны активно обнаруживают и уничтожают вражеские ДРГ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал спикер ОТГ "Север" Олег Сушинский.

"Цели их бывают разные, в частности, они переодеваются в гражданскую одежду, добираются до домов, разворачивают там российские флаги, чтобы потом это снимать для российской картинки. Это для пропаганды хорошая такая картинка, что они якобы они захватили город. Также противник собирает разведывательные данные. Диверсанты проникают в дома, чтобы вести наблюдение за нашими логистическими путями, чтобы потом передавать их для корректировки атак беспилотникам", - отметил он.

Защитники Купянска проводят активные контрдиверсионные мероприятия и зачистку территорий, где фиксируется деятельность российских ДРГ. Боевые действия ведутся в лесных массивах, дачных застройках и северных районах города.

"Надо понимать, что они скрываются в частных домах. Были случаи, что одни и те же оккупанты в течение суток фиксировались на разных локациях. И действительно, когда они прикрываются гражданскими, или рассеиваются среди жителей, тогда усложняется проведение контрдиверсионных мероприятий", - сообщил Сушинский.

Военный напомнил, что взятые в плен в Купянске оккупанты показали, что командиры приказали им расстреливать всех гражданских мужчин, а женщин и детей использовать как живой щит.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ситуация в Купянске обостряется: в городе остается около 800 человек

Автор: 

Харьковская область (1608) Купянский район (416) Купянск (771) ОК Північ (9)
Топ комментарии
+4
Мабуть затесалися у тисячі цивільних громадян на ринках і вокзалах? Для кого ця казочка? Хіба не відомо, що там крім військових нікого немає? Складається таке враження, що там прохідний двір, шастають в цивільному сотнями через умовну лінію розмежування?
19.09.2025 13:28 Ответить
+3
Може й так...
Але інша інфа яка з цього випливає - тотально невистачає дронів, набоїв, транспорту і всього-всього що треба для оборони інакше б не дали "проникнути" хоч в цивільному хоч балетному хоч в карнавальному ( 🤡 )
19.09.2025 13:21 Ответить
+3
Кацапи дурнуваті , а спробуйте голяка потрапити до украінського
міста , а раптом приймуть вас за божевільних наші воіни і
пропустять швидше до пекла
19.09.2025 13:25 Ответить
Може й так...
Але інша інфа яка з цього випливає - тотально невистачає дронів, набоїв, транспорту і всього-всього що треба для оборони інакше б не дали "проникнути" хоч в цивільному хоч балетному хоч в карнавальному ( 🤡 )
19.09.2025 13:21 Ответить
Не вистачає мізків та характеру в командирів бригад та ОТУ - те , що зараз відбувається в Куп'янську та навколо нього - це означає , що кацапи лише скористалися прорахунками тих , хто керував бойовими діями там !
19.09.2025 13:26 Ответить
Просто немає профі!! Без погодження з Охвісом ніхто й пальцем не поворухне, щоб приймати рішення . Всі трясуться за свою посаду на день сьогоднішній, а на "завтра" поклали ЗЕ-болт
19.09.2025 13:50 Ответить
випливає шо винні цивільні
19.09.2025 13:33 Ответить
Жити в пеклі і ще й бути живим щитом для орків... Така собі самосвідомість....
Після вигнання міндіча-Ухіллеса тре поставити на перше місце роз'яснювальну роботу
19.09.2025 13:53 Ответить
А куди вони мають подітися якщо дороги теж під контролем ворога,і лишатися може бути ( чи може виглядати) безпечніше. З іншої сторони-як живуть під обстрілами мешанці Херсона чи Нікополя -не цікавить нікого.
19.09.2025 14:01 Ответить
А що, це в Куп'янську позавчора почалося? У нас на Сумщині з прикордоння хто ще як почалося рік тому то зразу виїхали а інші граються в рулетку до цих пір в 10-кілометровій зоні.
19.09.2025 14:14 Ответить
ХЗ шо там було у Сумах. У Запоріжжі влада і зараз каже що ніяких просувань ворога нема,не треба вірити картам. В разі чого влада зйібе першою, і знову звинуватить мешканців.
показать весь комментарий
19.09.2025 14:29 Ответить
Кацапи дурнуваті , а спробуйте голяка потрапити до украінського
міста , а раптом приймуть вас за божевільних наші воіни і
пропустять швидше до пекла
19.09.2025 13:25 Ответить
фіксувалися на різних локаціях. І дійсно, коли вони прикриваються цивільними, або розсіюються серед мешканців, тоді ускладнюється проведення контрдиверсійних заходів", - повідомив Джерело: https://censor.net/ua/n3575010

Щоб зберегти війскових, треба ухвалювати якісь непопулярні рішення! А не чухати бейці.... А) Або примусово відловлювати/інтернувати цивільних + паралельно клеїти борди-об'яви що будь яке переміщення на лінії вогню буде каратись ...
Б) або відходити на інші позиції де вже нема цивільних + міни і все простежується
19.09.2025 13:25 Ответить
Мабуть затесалися у тисячі цивільних громадян на ринках і вокзалах? Для кого ця казочка? Хіба не відомо, що там крім військових нікого немає? Складається таке враження, що там прохідний двір, шастають в цивільному сотнями через умовну лінію розмежування?
19.09.2025 13:28 Ответить
Ніяких цивільних в зоні бойових дій не може бути. І якщо вони з'являються в приціл, то мають негайно знищуватись, як ворожа піхота.
Але схоже, що розповіді про ворожі групи, що заходять у Куп'янськ в цивільному одязі - це просто відмазка тих, хто невдало планував і далі незграбно керує обороною міста, яке поступово, вулиця за вулицею, захоплює противник.
19.09.2025 13:37 Ответить
Це може бути,коли армія відступила,а цивільні залишилися.
19.09.2025 13:45 Ответить
Наступом російських окупантів на місто Куп'янськ Харківської області командує колишній український офіцер Сергій Стороженко, який перейшов на бік Росії у 2014 році!!
Мабуть , ця дрянь має своїх ,, людей " на тому напрямку , яка здає
наші позиції!
19.09.2025 14:00 Ответить
 
 