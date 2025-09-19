РУС
Ситуация в Купянске обостряется: в городе остается около 800 человек

Ситуация в Купянске

На Харьковщине ухудшается ситуация в районе Купянска. Военные и эксперты предупреждают об опасности, а местные власти призывают жителей воспользоваться эвакуацией, которая продолжается в условиях постоянных обстрелов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського радіо рассказал начальник Купянской РВА Андрей Канашевич.

В Купянском районе остается около 22 тысяч жителей. До начала полномасштабной войны было 135 тысяч. В самом Купянске - около 800 человек, и эвакуация продолжается.

"И в целом на прифронтовых территориях, там, где линия фронта наиболее активна, это у нас 5 громад: Двуречанская, Кондрашевская, Петропавловская, Купянская и Куриловская. Остается чуть меньше четырех тысяч еще жителей. Видим, что в последние дни эвакуация увеличилась, количество желающих выехать растет.

Но надо констатировать факт, что это увеличение проходит действительно на фоне критического ухудшения ситуации".

В Купянске продолжают выявлять детей

Несмотря на принудительную эвакуацию из опасных районов, в Купянске выявляют детей, которых родители пытаются вернуть в город, минуя блокпосты. По данным местных властей, в населенных пунктах, где уже проводили эвакуацию, детей не должно было быть, однако проверки показывают другую картину.

В таких случаях выезжают представители ювенальной превенции и службы по делам детей. Они составляют акты и протоколы, заставляя родителей снова собираться и покидать опасные территории.

Вместе с тем процесс не всегда происходит быстро: часть родителей не осознает своей ответственности, из-за чего некоторые дела уже находятся на рассмотрении в суде.

По словам начальника РВА, есть ситуации, когда люди остаются, а потом их дети звонят и просят вывозить уже во время достаточно активных боевых действий, обстрелов, когда их ранило.

"И здесь, соответственно, мы всех уже родственников призвали, чтобы они более активно все же участвовали в эвакуации своих близких, а не тогда, когда ситуация становится угрожающей и когда эвакуация становится невозможной".

Топ комментарии
+4
Они ждут своих, наши оттуда уже выехали.
19.09.2025 13:15
+3
Почитайте підсумки виборів в ВР 2019 року по області і по Куп'янську за всілякі опоблоки і не буде питань чого вони ждуть.
19.09.2025 12:59
+2
А що ж там Генштаб спростовував про трубу? Чи вони без труби?
19.09.2025 12:55
Главное чтобы прокуроры,податкивцы и полицаи успели эвакуироваться в свои киевские квартирки,а низшая каста как нибудь потерпит.
19.09.2025 12:53
Почитайте підсумки виборів в ВР 2019 року по області і по Куп'янську за всілякі опоблоки і не буде питань чого вони ждуть.
19.09.2025 12:59
Чего ждут,своя армия не защитила их дома и майно,кому на содержание они платили дикие податки,ждут тех кто побеждает,все логично.
19.09.2025 13:06
Они ждут своих, наши оттуда уже выехали.
19.09.2025 13:15
Так и я про это,свой город защищают,а не бегут из него,люди платили налоги за защиту,чужие чинушки их разворовали и сбежали,люди должны бежать ними? Это абсурд.
19.09.2025 13:21
Так Вы сепарок. Тогда вопросов нет, защищайте этих друзей орков и дальше
19.09.2025 13:52
Яка армія може перемагати в місті, де "населення" стріляє в спину??? Хто буквально, в тому числі навідники і палії , а хто ментально - в соцмережах, пропагандою, сіянням безнадії тощо
19.09.2025 13:17
Саме своя! Тільки уряд не свій! Тому й не захистила... Бо всі хочуть або наживатися або шашликт/какая разніца
19.09.2025 13:18
А що ж там Генштаб спростовував про трубу? Чи вони без труби?
19.09.2025 12:55
Коли щось здається то в хід ідуть всілякі відмазки: труби, цивільний одяг(!?) та інше.
19.09.2025 13:01
 
 