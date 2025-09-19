На Купянском направлении ситуация остается напряженной, основная цель врага - завладение городом Купянском, - 10-й армейский корпус

Несмотря на численное преимущество и применение гражданского обмундирования, российские войска не могут закрепиться на Купянском направлении. Украинские штурмовые группы блокируют и уничтожают противника на окраинах города, а попытки переправ через реку Оскол испытывают мощное огневое поражение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили на фейсбук-странице 10-го армейского корпуса.

Оккупанты пробовали накапливать силы в районе Радьковки и Голубовки, используя магистральный газопровод. Силам обороны удалось нанести огневое поражение и затопить эту трубу.

Сообщается, что попытки переправ через реку Оскол на лодках - большинство уничтожено артиллерией, минометами и FPV-дронами.

"Действуют малые группы пехоты, часто в гражданской одежде - очередное военное преступление рф. Наши воины проводят контрдиверсионные мероприятия, блокируют и уничтожают врага в лесах, дачных массивах и на окраинах города. Пленные свидетельствуют об отсутствии четкого боевого порядка у рашистов. Несмотря на пропаганду и "цветные карты", то, что враг называет контролируемым - зона боев и работы украинских штурмовых групп. Боевые действия динамичны - распространять утверждения об их "полном контроле" - преждевременно", - информирует 10-й армейский корпус СВ ВСУ.

