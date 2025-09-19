На Куп’янському напрямку ситуація залишається напруженою, основна мета ворога - заволодіння містом Куп’янськ, - 10-й армійський корпус

Попри чисельну перевагу та застосування цивільного обмундирування, російські війська не можуть закріпитися на Куп’янському напрямку. Українські штурмові групи блокують і знищують противника на околицях міста, а спроби переправ через річку Оскіл зазнають потужного вогневого ураження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили на фейсбук-сторінці 10-го армійського корпусу.

Окупанти пробували накопичувати сили в районі Радьківки та Голубівки, використовуючи магістральний газогін. Силам оборони вдалося нанести вогневе ураження й затопити цю трубу.

Повідомляється, що спроби переправ через річку Оскіл на човнах — більшість знищено артилерією, мінометами та FPV-дронами.

"Діють малі групи піхоти, часто в цивільному одязі - черговий воєнний злочин рф. Наші воїни проводять контрдиверсійні заходи, блокують і знищують ворога в лісах, дачних масивах і на околицях міста. Полонені свідчать про відсутність чіткого бойового порядку в рашистів. Попри пропаганду й "кольорові карти", те, що ворог називає контрольованим - зона боїв і роботи українських штурмових груп. Бойові дії динамічні - поширювати твердження про їх "повний контроль" - передчасно", - інформує 10-й армійський корпус СВ ЗСУ.

