Новини Бої на Куп’янському напрямку
На Куп’янському напрямку ситуація залишається напруженою, основна мета ворога - заволодіння містом Куп’янськ, - 10-й армійський корпус

Росіяни тиснуть на Куп’янськ

Попри чисельну перевагу та застосування цивільного обмундирування, російські війська не можуть закріпитися на Куп’янському напрямку. Українські штурмові групи блокують і знищують противника на околицях міста, а спроби переправ через річку Оскіл зазнають потужного вогневого ураження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили на фейсбук-сторінці 10-го армійського корпусу.

Окупанти пробували накопичувати сили в районі Радьківки та Голубівки, використовуючи магістральний газогін. Силам оборони вдалося нанести вогневе ураження й затопити цю трубу.

Повідомляється, що спроби переправ через річку Оскіл на човнах — більшість знищено артилерією, мінометами та FPV-дронами.

"Діють малі групи піхоти, часто в цивільному одязі - черговий воєнний злочин рф. Наші воїни проводять контрдиверсійні заходи, блокують і знищують ворога в лісах, дачних масивах і на околицях міста. Полонені свідчать про відсутність чіткого бойового порядку в рашистів. Попри пропаганду й "кольорові карти", те, що ворог називає контрольованим - зона боїв і роботи українських штурмових груп. Бойові дії динамічні - поширювати твердження про їх "повний контроль" - передчасно", - інформує 10-й армійський корпус СВ ЗСУ.

Автор: 

бойові дії (4633) Харківська область (1622) Куп’янський район (414) Куп’янськ (896) війна в Україні (6212)
Якщо "цивільне обмундирування" то далі теж ефемерність.
19.09.2025 10:59 Відповісти
Так "напружена" чи "контрольована"? Щось у мене стійке deja vu. Це ж було вже. В кінці кцпи будуть під Чугуєвим, а нам будуть речнити, що фортеця Куп'янськ ще тримається.
19.09.2025 11:17 Відповісти
 
 