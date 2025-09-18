Контрдиверсійна операція триває у Куп’янську: є полонені російські диверсанти, евакуація цивільних продовжується
У Куп’янську на Харківщині Сили оборони проводять контрдиверсійну операцію, в ході якої взято в полон кілька учасників російських диверсійних груп.
Про це повідомив начальник Купʼянської МВА Андрій Беседін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За його словами, місто близько кілометра від лінії фронту, що дозволяє ворогу проникати диверсійними групами. "Якщо ми говоримо про безпосередньо регулярну армію, її на території громади немає на сьогодні", - зазначив Беседін.
Українські захисники знищили газову трубу, через яку окупанти накопичували сили на околицях міста. Водночас росіяни продовжують щільні обстріли Куп’янська різними видами озброєння.
За даними адміністрації, у місті залишаються близько 740 жителів із загальної кількості громади у 1750 осіб. "Є інформація, що ворогу поставлене завдання зачищати місто, знищувати цивільне населення", - наголосив Беседін.
Він додав, що вся інфраструктура Куп’янська зруйнована, відсутні комунальні, медичні та соціальні послуги. За вересень у місті загинуло 5 людей, ще 27 отримали поранення. "Велика кількість обстрілів. КАБи - півтори тонни, дві тонни, дві з половиною тонни - руйнують місто", - підкреслив керівник МВА.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- які диверсанти за кілометр від фронту ? Навіщо таке казати ? На кого це розраховано ?
Чи думаєте за здачу Куп'янська когось покарають ?
На південний захід від покинутого населеного пункту Калинове противник зайняв лісопосадку і продовжує штурмувати в районі Кіндрашівки.
У Куп'янську продовжуються активні бойові дії вздовж вулиць Садова, Спортивна та Мічуріна.
Північніше і північно-західніше Степової Новоселівки російські війська просунулися на глибину до 3.9 км і продовжують накати в західному та південному напрямках."