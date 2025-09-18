УКР
Новини Бої на Куп’янському напрямку
Контрдиверсійна операція триває у Куп’янську: є полонені російські диверсанти, евакуація цивільних продовжується

Росіяни тиснуть на Куп’янськ

У Куп’янську на Харківщині Сили оборони проводять контрдиверсійну операцію, в ході якої взято в полон кілька учасників російських диверсійних груп. 

Про це повідомив начальник Купʼянської МВА Андрій Беседін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, місто близько кілометра від лінії фронту, що дозволяє ворогу проникати диверсійними групами. "Якщо ми говоримо про безпосередньо регулярну армію, її на території громади немає на сьогодні", - зазначив Беседін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Інформація про бої в центрі Куп’янська не відповідає дійсності, - ОСУВ "Дніпро"

Українські захисники знищили газову трубу, через яку окупанти накопичували сили на околицях міста. Водночас росіяни продовжують щільні обстріли Куп’янська різними видами озброєння.

За даними адміністрації, у місті залишаються близько 740 жителів із загальної кількості громади у 1750 осіб. "Є інформація, що ворогу поставлене завдання зачищати місто, знищувати цивільне населення", - наголосив Беседін.

Він додав, що вся інфраструктура Куп’янська зруйнована, відсутні комунальні, медичні та соціальні послуги. За вересень у місті загинуло 5 людей, ще 27 отримали поранення. "Велика кількість обстрілів. КАБи - півтори тонни, дві тонни, дві з половиною тонни - руйнують місто", - підкреслив керівник МВА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Після "труби" до Куп’янська полонені окупанти радять військовим РФ "не вестись на всякую х#йню" від своїх командирів. ВIДЕО 18+

диверсія (367) Харківська область (1619) Куп’янський район (414) Куп’янськ (894)
Орків у трубу, і на московію, разом з газом☠️☠️☠️!!!
показати весь коментар
18.09.2025 15:27 Відповісти
Піди на мапу DeepSstate подивись, Беседін.
показати весь коментар
18.09.2025 15:29 Відповісти
- які диверсанти за кілометр від фронту ? Навіщо таке казати ? На кого це розраховано ?
показати весь коментар
18.09.2025 15:45 Відповісти
А шо заранее уничтожить ту трубу, масла в голове не хватило? Это странно, особенно имея предыдущий горький опыт.
показати весь коментар
18.09.2025 15:54 Відповісти
А навіщо ? Це ж думати треба , рішення приймати ... а головне - брати комусь , за це , відповідальність ! Воно їм треба ?
Чи думаєте за здачу Куп'янська когось покарають ?
показати весь коментар
18.09.2025 16:04 Відповісти
@ "Куп'янський напрямок:
На південний захід від покинутого населеного пункту Калинове противник зайняв лісопосадку і продовжує штурмувати в районі Кіндрашівки.
У Куп'янську продовжуються активні бойові дії вздовж вулиць Садова, Спортивна та Мічуріна.
Північніше і північно-західніше Степової Новоселівки російські війська просунулися на глибину до 3.9 км і продовжують накати в західному та південному напрямках."
показати весь коментар
18.09.2025 15:57 Відповісти
16 вересня кацапи зайшли в Куп'янськ, це підтверджує DeepState який останнім часом ніколи не поспішає з висновками. Питання чому про можливу втрату Покровська нам сцють в очі вже півроку, а в Куп'янську брешуть про контрдиверсійну операція?
показати весь коментар
18.09.2025 16:11 Відповісти
У міській забудові Куп'янська точаться бої, а ставленик ОПи розказує про те, що ловлять якихось диверсантів...Всьо хорошо, прєкрасная маркіза!... Віримо?
показати весь коментар
18.09.2025 16:38 Відповісти
 
 