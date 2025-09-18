Контрдиверсійна операція триває у Куп’янську: є полонені російські диверсанти, евакуація цивільних продовжується

У Куп’янську на Харківщині Сили оборони проводять контрдиверсійну операцію, в ході якої взято в полон кілька учасників російських диверсійних груп.

Про це повідомив начальник Купʼянської МВА Андрій Беседін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, місто близько кілометра від лінії фронту, що дозволяє ворогу проникати диверсійними групами. "Якщо ми говоримо про безпосередньо регулярну армію, її на території громади немає на сьогодні", - зазначив Беседін.

Українські захисники знищили газову трубу, через яку окупанти накопичували сили на околицях міста. Водночас росіяни продовжують щільні обстріли Куп’янська різними видами озброєння.

За даними адміністрації, у місті залишаються близько 740 жителів із загальної кількості громади у 1750 осіб. "Є інформація, що ворогу поставлене завдання зачищати місто, знищувати цивільне населення", - наголосив Беседін.

Він додав, що вся інфраструктура Куп’янська зруйнована, відсутні комунальні, медичні та соціальні послуги. За вересень у місті загинуло 5 людей, ще 27 отримали поранення. "Велика кількість обстрілів. КАБи - півтори тонни, дві тонни, дві з половиною тонни - руйнують місто", - підкреслив керівник МВА.

