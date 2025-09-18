РУС
Бом на Купянском направлении
Контрдиверсионная операция продолжается в Купянске: есть пленные российские диверсанты, эвакуация гражданских продолжается

Россияне давят на Купянск

В Купянске на Харьковщине Силы обороны проводят контрдиверсионную операцию, в ходе которой взяты в плен несколько участников российских диверсионных групп.

Об этом сообщил начальник Купянской ГВА Андрей Беседин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, город около километра от линии фронта, что позволяет врагу проникать диверсионными группами. "Если мы говорим о непосредственно регулярной армии, ее на территории громады нет на сегодня", - отметил Беседин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Информация о боях в центре Купянска не соответствует действительности, - ОСУВ "Днепр"

Украинские защитники уничтожили газовую трубу, через которую оккупанты накапливали силы в окрестностях города. В то же время россияне продолжают плотные обстрелы Купянска различными видами вооружения.

По данным администрации, в городе остаются около 740 жителей из общего количества громады в 1750 человек. "Есть информация, что врагу поставлена задача зачищать город, уничтожать гражданское население", - подчеркнул Беседин.

Он добавил, что вся инфраструктура Купянска разрушена, отсутствуют коммунальные, медицинские и социальные услуги. За сентябрь в городе погибло 5 человек, еще 27 получили ранения. "Большое количество обстрелов. КАБы - полторы тонны, две тонны, две с половиной тонны - разрушают город", - подчеркнул руководитель ГВА.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": После "трубы" в Купянск пленные оккупанты советуют военным РФ "не вестись на всякую х#йню" от своих командиров. ВИДЕО 18+

диверсия (316) Харьковская область (1602) Купянский район (415) Купянск (770)
Орків у трубу, і на московію, разом з газом☠️☠️☠️!!!
18.09.2025 15:27 Ответить
Піди на мапу DeepSstate подивись, Беседін.
18.09.2025 15:29 Ответить
За його словами, місто близько кілометра від лінії фронту, що дозволяє ворогу проникати диверсійними групами Джерело: https://censor.net/ua/n3574830
- які диверсанти за кілометр від фронту ? Навіщо таке казати ? На кого це розраховано ?
18.09.2025 15:45 Ответить
А шо заранее уничтожить ту трубу, масла в голове не хватило? Это странно, особенно имея предыдущий горький опыт.
18.09.2025 15:54 Ответить
А навіщо ? Це ж думати треба , рішення приймати ... а головне - брати комусь , за це , відповідальність ! Воно їм треба ?
Чи думаєте за здачу Куп'янська когось покарають ?
18.09.2025 16:04 Ответить
@ "Куп'янський напрямок:
На південний захід від покинутого населеного пункту Калинове противник зайняв лісопосадку і продовжує штурмувати в районі Кіндрашівки.
У Куп'янську продовжуються активні бойові дії вздовж вулиць Садова, Спортивна та Мічуріна.
Північніше і північно-західніше Степової Новоселівки російські війська просунулися на глибину до 3.9 км і продовжують накати в західному та південному напрямках."
18.09.2025 15:57 Ответить
16 вересня кацапи зайшли в Куп'янськ, це підтверджує DeepState який останнім часом ніколи не поспішає з висновками. Питання чому про можливу втрату Покровська нам сцють в очі вже півроку, а в Куп'янську брешуть про контрдиверсійну операція?
18.09.2025 16:11 Ответить
 
 