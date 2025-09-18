Контрдиверсионная операция продолжается в Купянске: есть пленные российские диверсанты, эвакуация гражданских продолжается

В Купянске на Харьковщине Силы обороны проводят контрдиверсионную операцию, в ходе которой взяты в плен несколько участников российских диверсионных групп.

Об этом сообщил начальник Купянской ГВА Андрей Беседин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, город около километра от линии фронта, что позволяет врагу проникать диверсионными группами. "Если мы говорим о непосредственно регулярной армии, ее на территории громады нет на сегодня", - отметил Беседин.

Украинские защитники уничтожили газовую трубу, через которую оккупанты накапливали силы в окрестностях города. В то же время россияне продолжают плотные обстрелы Купянска различными видами вооружения.

По данным администрации, в городе остаются около 740 жителей из общего количества громады в 1750 человек. "Есть информация, что врагу поставлена задача зачищать город, уничтожать гражданское население", - подчеркнул Беседин.

Он добавил, что вся инфраструктура Купянска разрушена, отсутствуют коммунальные, медицинские и социальные услуги. За сентябрь в городе погибло 5 человек, еще 27 получили ранения. "Большое количество обстрелов. КАБы - полторы тонны, две тонны, две с половиной тонны - разрушают город", - подчеркнул руководитель ГВА.

