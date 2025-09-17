После "трубы" до Купянска пленные оккупанты советуют военным РФ "не вестись на всякую х#йню" от своих командиров. ВИДЕО
Украинские военные взяли в плен группу российских оккупантов, которые пытались проникнуть в город Купянск Харьковской области через газовую трубу на самокатах. Как сообщает Цензор.НЕТ, видеопризнания пленных обнародовал 10-й армейский корпус Сухопутных войск ВСУ.
По словам самих военнослужащих РФ, их задачей был захват пятиэтажного жилого дома. Один из задержанных заявил, что перед выходом в "рейд" командование заставило их снять "плиты" с бронежилетов. Другой пленный сообщил, что оккупантам было приказано уничтожать всех украинских мужчин, которые будут попадаться по дороге.
После провала операции один из бойцов заявил, что ждал "Бабу-Ягу", чтобы она его добила, и призвал россиян не верить их командирам: "Не ведитесь на всякую х#йню, ребята".
Воюють за бабло
Якщо їх не розстрілювати їх буде лише більше !
Бо у Суджі і взагалі міндіч чотирьохкратний так напотужнічав.... Що стид просто, скількох втрат і пологів могли б уникнути
малятаребята! (Классик украинских сказок).
Треба їм якусь тяжку кару придумати до обміну. Щоб зря хліб не їли