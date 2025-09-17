РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4414 посетителей онлайн
Новости Видео Бом на Купянском направлении
1 997 8

После "трубы" до Купянска пленные оккупанты советуют военным РФ "не вестись на всякую х#йню" от своих командиров. ВИДЕО

Украинские военные взяли в плен группу российских оккупантов, которые пытались проникнуть в город Купянск Харьковской области через газовую трубу на самокатах. Как сообщает Цензор.НЕТ, видеопризнания пленных обнародовал 10-й армейский корпус Сухопутных войск ВСУ.

По словам самих военнослужащих РФ, их задачей был захват пятиэтажного жилого дома. Один из задержанных заявил, что перед выходом в "рейд" командование заставило их снять "плиты" с бронежилетов. Другой пленный сообщил, что оккупантам было приказано уничтожать всех украинских мужчин, которые будут попадаться по дороге.

После провала операции один из бойцов заявил, что ждал "Бабу-Ягу", чтобы она его добила, и призвал россиян не верить их командирам: "Не ведитесь на всякую х#йню, ребята".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Третий армейский корпус провел зачистку вражеских позиций: "Один - "двухсотый", второй - в плену". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20585) плен (2698) Купянский район (411)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Найманці
Воюють за бабло
Якщо їх не розстрілювати їх буде лише більше !
показать весь комментарий
17.09.2025 23:53 Ответить
Поки що на обмін!!
Бо у Суджі і взагалі міндіч чотирьохкратний так напотужнічав.... Що стид просто, скількох втрат і пологів могли б уникнути
показать весь комментарий
17.09.2025 23:59 Ответить
Шкода, що не подохли. Нашим треба було газ пустити.
показать весь комментарий
17.09.2025 23:54 Ответить
Отака йухня малята ребята! (Классик украинских сказок).
показать весь комментарий
18.09.2025 00:18 Ответить
Тем временем почти половина Купянска уже красная на deepstate. Для чего эта дешевая пропаганда в стиле рашки?
показать весь комментарий
18.09.2025 00:30 Ответить
Посмотри границы Купянска , там красного где то 10% пока что,
показать весь комментарий
18.09.2025 00:35 Ответить
****** орки. Чому вони не дохлі?
показать весь комментарий
18.09.2025 00:44 Ответить
Вони так сидять на раслобоні - знають цуки що Україна ничого їм не зробить , бо цівільна країна.
Треба їм якусь тяжку кару придумати до обміну. Щоб зря хліб не їли
показать весь комментарий
18.09.2025 01:07 Ответить
 
 