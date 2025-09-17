РУС
Третий армейский корпус провел зачистку вражеских позиций: "Один - "двухсотый", второй - в плену". ВИДЕО

Штурмовики Третьего армейского корпуса провели зачистку территории в пределах Сватовского района и Лиманской ОТГ.

Российские военные были уничтожены бойцами 1-й роты "Warriors Cartel", 2-й роты "HYDRA" и 3-й роты "Karakurt Colony" из 2-го механизированного батальона, сообщает Цензор.НЕТ. Кадрами боевой работы украинские военные поделились в соцсетях.

На видео зафиксирован момент зачистки местности от оккупантов и подрыв вражеского блиндажа. "Работа выполнена: один - "двухсотый", второй - в плену", - резюмирует военный Третьего армейского корпуса.

Автор: 

Третьому армійському корпусу-черговий респект...
17.09.2025 20:37 Ответить
Трамп, хочешь всемирной любви и премию? Лупани ракетой по плешивому индивидуально.
17.09.2025 20:38 Ответить
 
 