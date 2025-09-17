Третий армейский корпус провел зачистку вражеских позиций: "Один - "двухсотый", второй - в плену". ВИДЕО
Штурмовики Третьего армейского корпуса провели зачистку территории в пределах Сватовского района и Лиманской ОТГ.
Российские военные были уничтожены бойцами 1-й роты "Warriors Cartel", 2-й роты "HYDRA" и 3-й роты "Karakurt Colony" из 2-го механизированного батальона, сообщает Цензор.НЕТ. Кадрами боевой работы украинские военные поделились в соцсетях.
На видео зафиксирован момент зачистки местности от оккупантов и подрыв вражеского блиндажа. "Работа выполнена: один - "двухсотый", второй - в плену", - резюмирует военный Третьего армейского корпуса.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий17.09.2025 20:37 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Nov
показать весь комментарий17.09.2025 20:38 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль