1 708 12

Кричал "слава России", а потом сдался: оккупант сам вышел к бойцам ВСУ. ВИДЕО

На Торецком направлении бойцы бригады "Хижак" Департамента патрульной полиции совместно с 28-й отдельной механизированной бригадой взяли в плен 22-летнего российского военного из Астрахани.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в телефоне пленного обнаружили десятки пропагандистских роликов - еще в июне он записывал видео, где выкрикивал "слава России".

На странице бригады "Хижак" в соцсетях сообщается, что оккупант добровольно вышел на украинские позиции после того, как увидел истинное отношение командования РФ к своим солдатам. Его напарник с позывным "Херсон" получил ранение в спину. Несколько недель пролежал в блиндаже, где и умер, не дождавшись эвакуации. Тогда российский штурмовик решил добровольно сдаться в плен украинским военным.

Топ комментарии
+1
Астраханська курва
17.09.2025 00:32 Ответить
17.09.2025 00:32 Ответить
+1
цю гниду обнулить..) воно н1де непотр1б *******....((
17.09.2025 01:06 Ответить
17.09.2025 01:06 Ответить
+1
а славу сос11 в табло так н1хто й не розр1зав...(( аб1дна..)
17.09.2025 01:08 Ответить
17.09.2025 01:08 Ответить
Докричався
16.09.2025 23:00 Ответить
16.09.2025 23:00 Ответить
Вороття у кацапстан йому немає. Вірна смерть. Залишається чесно воювати у московитських підрозділах ЗСУ.
16.09.2025 23:01 Ответить
16.09.2025 23:01 Ответить
ПРОЗРІВ
16.09.2025 23:24 Ответить
16.09.2025 23:24 Ответить
Ні. У них програмна прошивка - "Умрі! Ти сєгодня, а я завтра." Він вибрав "завтра".
17.09.2025 00:37 Ответить
17.09.2025 00:37 Ответить
В коллекцию
16.09.2025 23:31 Ответить
16.09.2025 23:31 Ответить
Астраханська курва
17.09.2025 00:32 Ответить
17.09.2025 00:32 Ответить
цю гниду обнулить..) воно н1де непотр1б *******....((
17.09.2025 01:06 Ответить
17.09.2025 01:06 Ответить
а славу сос11 в табло так н1хто й не розр1зав...(( аб1дна..)
17.09.2025 01:08 Ответить
17.09.2025 01:08 Ответить
пал1с1я наших *******..- а ***** чось зовс1м чистенький...- н1парядок... треба спитать *****а де зимують раком..))
17.09.2025 01:11 Ответить
17.09.2025 01:11 Ответить
Кричал что б видос записать - типа герой для своих.... Многие ж понимают что в плену их не набутылят, не наскрепят.. думает вернуться домой хероем и еще бабла срубить за военный стаж
17.09.2025 01:15 Ответить
17.09.2025 01:15 Ответить
Нахера воно потрібно нам в полоні. Валить підарів прямо на місці
17.09.2025 01:44 Ответить
17.09.2025 01:44 Ответить
Хоча б коліно підару прострелили..
17.09.2025 02:27 Ответить
17.09.2025 02:27 Ответить
 
 