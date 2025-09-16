Кричал "слава России", а потом сдался: оккупант сам вышел к бойцам ВСУ. ВИДЕО
На Торецком направлении бойцы бригады "Хижак" Департамента патрульной полиции совместно с 28-й отдельной механизированной бригадой взяли в плен 22-летнего российского военного из Астрахани.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в телефоне пленного обнаружили десятки пропагандистских роликов - еще в июне он записывал видео, где выкрикивал "слава России".
На странице бригады "Хижак" в соцсетях сообщается, что оккупант добровольно вышел на украинские позиции после того, как увидел истинное отношение командования РФ к своим солдатам. Его напарник с позывным "Херсон" получил ранение в спину. Несколько недель пролежал в блиндаже, где и умер, не дождавшись эвакуации. Тогда российский штурмовик решил добровольно сдаться в плен украинским военным.
