РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9703 посетителя онлайн
Новости Видео Пленные оккупанты
7 100 18

Убил своих командиров, сдался ВСУ и рассказал об изнасилованиях в армии РФ: признание оккупанта. ВИДЕО 18+

Российский военнослужащий застрелил двух своих командиров, уничтожил позицию и добровольно сдался в плен украинским военным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео с его признанием обнародовали Десантно-штурмовые войска ВСУ. В записи он подтверждает содеянное: "Два выстрела в голову - одному и два выстрела в голову - другому".

Также российский военнослужащий рассказывает, что у оккупантов распространены случаи насилия, в частности, изнасилования солдат. Военный также отметил, что финансовое вознаграждение за участие в боевых действиях не оправдывает убийства.

В обращении к российским военным он призвал прекратить агрессию: "Оставьте украинцев в покое, живите своей жизнью".

Не рекомендовано к просмотру людям со слабой психикой!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Еженедельный отчет бригады "Кара-Даг": минус - РЭБ, квадроцикл, мотоцикл и лодки противника. ВИДЕО

Автор: 

агрессия (1705) армия РФ (20502) изнасилование (929) убийство (6598)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Ну если бы каждый кончил столько сколько он ,через час война бы закончилась
показать весь комментарий
11.09.2025 16:31 Ответить
+13
Лупитися в туза-одна з основних духовних скрєп кацапів.
показать весь комментарий
11.09.2025 16:18 Ответить
+10
Єрмак вже вніс його в списки обміну.
показать весь комментарий
11.09.2025 16:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Єрмак вже вніс його в списки обміну.
показать весь комментарий
11.09.2025 16:13 Ответить
От таку подію треба поширювати з кожної праски в кацапстані!
показать весь комментарий
11.09.2025 16:17 Ответить
Гарний кацап. А чому гарний? А тому шо кацапів кончив. Але не багато. Ну, з паршивого кацапа хочь два дохлих кацапа.
показать весь комментарий
11.09.2025 16:18 Ответить
Ну если бы каждый кончил столько сколько он ,через час война бы закончилась
показать весь комментарий
11.09.2025 16:31 Ответить
Це має стати модою. Традицією. Не просто приходити здаватись у полон, а приходити з подарунками, щоб по голові командира у кожній руці.
показать весь комментарий
11.09.2025 17:46 Ответить
Лупитися в туза-одна з основних духовних скрєп кацапів.
показать весь комментарий
11.09.2025 16:18 Ответить
О, "ухилянт детектед"! Позкажи докладніше - що саме ТЦК витворяють? Невже ловлять падлюки таких ухилянтів як ти?
показать весь комментарий
11.09.2025 16:39 Ответить
І гвалтують!
показать весь комментарий
11.09.2025 17:38 Ответить
Тобто на позиції їх троє лишилося, до того, як він кончив їх? Він і 2 командира? Добре значить їх ЗСУ там перемолотило. Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
11.09.2025 16:21 Ответить
По уму если, то вообще-то не говорят про подобное.
показать весь комментарий
11.09.2025 16:55 Ответить
Маладєц!
показать весь комментарий
11.09.2025 16:55 Ответить
Можно и медаль За службу Украине дать. Если подтвердится все.
показать весь комментарий
11.09.2025 17:30 Ответить
Он нарешті ще один розумний москаль.
показать весь комментарий
11.09.2025 18:21 Ответить
Головне тепер його назадне обміняти. Бо рашисти показово його кончать як колись вагнерівця що сам здався
показать весь комментарий
11.09.2025 18:23 Ответить
Скрєпнєнько.
показать весь комментарий
11.09.2025 18:25 Ответить
Цей чоловяга робить те,що мали б робити дебіли-95 автори телемарахфету-показує істинне лице кацапського світу.
показать весь комментарий
11.09.2025 18:39 Ответить
 
 