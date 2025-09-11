Убил своих командиров, сдался ВСУ и рассказал об изнасилованиях в армии РФ: признание оккупанта. ВИДЕО 18+
Российский военнослужащий застрелил двух своих командиров, уничтожил позицию и добровольно сдался в плен украинским военным.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео с его признанием обнародовали Десантно-штурмовые войска ВСУ. В записи он подтверждает содеянное: "Два выстрела в голову - одному и два выстрела в голову - другому".
Также российский военнослужащий рассказывает, что у оккупантов распространены случаи насилия, в частности, изнасилования солдат. Военный также отметил, что финансовое вознаграждение за участие в боевых действиях не оправдывает убийства.
В обращении к российским военным он призвал прекратить агрессию: "Оставьте украинцев в покое, живите своей жизнью".
Не рекомендовано к просмотру людям со слабой психикой!
