Убил своих командиров, сдался ВСУ и рассказал об изнасилованиях в армии РФ: признание оккупанта. ВИДЕО 18+

Российский военнослужащий застрелил двух своих командиров, уничтожил позицию и добровольно сдался в плен украинским военным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео с его признанием обнародовали Десантно-штурмовые войска ВСУ. В записи он подтверждает содеянное: "Два выстрела в голову - одному и два выстрела в голову - другому".

Также российский военнослужащий рассказывает, что у оккупантов распространены случаи насилия, в частности, изнасилования солдат. Военный также отметил, что финансовое вознаграждение за участие в боевых действиях не оправдывает убийства.

В обращении к российским военным он призвал прекратить агрессию: "Оставьте украинцев в покое, живите своей жизнью".

Не рекомендовано к просмотру людям со слабой психикой!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Еженедельный отчет бригады "Кара-Даг": минус - РЭБ, квадроцикл, мотоцикл и лодки противника. ВИДЕО