Вбив своїх командирів, здався ЗСУ і розповів про зґвалтування в армії РФ: зізнання окупанта. ВIДЕО 18+

Російський військовослужбовець застрелив двох своїх командирів, знищив позицію і добровільно здався в полон українським військовим.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео з його зізнанням оприлюднили Десантно-штурмові війська ЗСУ. У записі він підтверджує скоєне: "Два выстрела в голову одному и два выстрела в голову другому".

Також російський військовослужбовець розповідає, що в окупантів поширені випадки насильства, зокрема зґвалтування солдатів. Військовий також зазначив, що фінансова винагорода за участь у бойових діях не виправдовує вбивства.

У зверненні до російських військових він закликав припинити агресію: "Оставьте украинцев впокое, живите своей жизнью".

Не рекомендовано до перегляду людям зі слабкою психікою!

Ну если бы каждый кончил столько сколько он ,через час война бы закончилась
Лупитися в туза-одна з основних духовних скрєп кацапів.
Єрмак вже вніс його в списки обміну.
От таку подію треба поширювати з кожної праски в кацапстані!
Гарний кацап. А чому гарний? А тому шо кацапів кончив. Але не багато. Ну, з паршивого кацапа хочь два дохлих кацапа.
Ну если бы каждый кончил столько сколько он ,через час война бы закончилась
Це має стати модою. Традицією. Не просто приходити здаватись у полон, а приходити з подарунками, щоб по голові командира у кожній руці.
Лупитися в туза-одна з основних духовних скрєп кацапів.
Зараз набіжуть цапоботи і будуть казати що нічого дивного, адже він продав своє очечо за мільйони які йому виплатили за контракт, а наші ТЦК і не таке витворяють.
О, "ухилянт детектед"! Позкажи докладніше - що саме ТЦК витворяють? Невже ловлять падлюки таких ухилянтів як ти?
І гвалтують!
Тобто на позиції їх троє лишилося, до того, як він кончив їх? Він і 2 командира? Добре значить їх ЗСУ там перемолотило. Слава ЗСУ!
По уму если, то вообще-то не говорят про подобное.
Маладєц!
Можно и медаль За службу Украине дать. Если подтвердится все.
