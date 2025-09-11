Вбив своїх командирів, здався ЗСУ і розповів про зґвалтування в армії РФ: зізнання окупанта. ВIДЕО 18+

Російський військовослужбовець застрелив двох своїх командирів, знищив позицію і добровільно здався в полон українським військовим.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео з його зізнанням оприлюднили Десантно-штурмові війська ЗСУ. У записі він підтверджує скоєне: "Два выстрела в голову одному и два выстрела в голову другому".

Також російський військовослужбовець розповідає, що в окупантів поширені випадки насильства, зокрема зґвалтування солдатів. Військовий також зазначив, що фінансова винагорода за участь у бойових діях не виправдовує вбивства.

У зверненні до російських військових він закликав припинити агресію: "Оставьте украинцев впокое, живите своей жизнью".

Не рекомендовано до перегляду людям зі слабкою психікою!

