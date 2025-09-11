РУС
Еженедельный отчет бригады "Кара-Даг": минус - РЭБ, квадроцикл, мотоцикл и лодки противника. ВИДЕО

Операторы ударных дронов 15-й бригады оперативного назначения "Кара-Даг" продолжают эффективно уничтожать вражескую технику на фронте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, с начала недели украинским военным удалось ликвидировать арсенал вражеской техники: наземный роботизированный комплекс, квадроцикл, мотоцикл, несколько лодок, средства радиоэлектронной борьбы, антенны и терминалы Starlink.

Противник пытался замаскировать технику, но она была обнаружена на одном из направлений. Ударные беспилотники точно поразили цели и продемонстрировали высокое мастерство украинских операторов. Кадры по уничтожению вражеской техники опубликованы в телеграм-канале бригады "Кара-Даг".

Также смотрите: Украинские дроны на оптоволокне: минус - шесть авто, мотоцикл и группа оккупантов. ВИДЕО

