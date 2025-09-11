Тижневий звіт бригади "Кара-Даг": мінус РЕБ, квадроцикл, мотоцикл і човни противника. ВIДЕО
Оператори ударних дронів 15-ї бригади оперативного призначення "Кара-Даг" продовжують ефективно знищувати ворожу техніку на фронті.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, від початку тижня українським військовим вдалося ліквідувати арсенал ворожої техніки: наземний роботизований комплекс, квадроцикл, мотоцикл, кілька човнів, засоби радіоелектронної боротьби, антени та термінали Starlink.
Противник намагався замаскувати техніку, але вона була виявлена на одному з напрямків. Ударні безпілотники точно вразили цілі та продемонстрували високу майстерність українських операторів. Кадри зі знищення ворожої техніки опубліковані в телеграм-каналі бригади "Кара-Даг".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль