Тижневий звіт бригади "Кара-Даг": мінус РЕБ, квадроцикл, мотоцикл і човни противника. ВIДЕО

Оператори ударних дронів 15-ї бригади оперативного призначення "Кара-Даг" продовжують ефективно знищувати ворожу техніку на фронті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, від початку тижня українським військовим вдалося ліквідувати арсенал ворожої техніки: наземний роботизований комплекс, квадроцикл, мотоцикл, кілька човнів, засоби радіоелектронної боротьби, антени та термінали Starlink.

Противник намагався замаскувати техніку, але вона була виявлена на одному з напрямків. Ударні безпілотники точно вразили цілі та продемонстрували високу майстерність українських операторів. Кадри зі знищення ворожої техніки опубліковані в телеграм-каналі бригади "Кара-Даг".

Також дивіться: Українські дрони на оптоволокні: мінус шість авто, мотоцикл і група окупантів. ВIДЕО