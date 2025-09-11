УКР
Українські дрони на оптоволокні: мінус шість авто, мотоцикл і група окупантів. ВIДЕО

На Донецькому напрямку українські сили активно застосовують ударні дрони-камікадзе для виявлення та знищення ворожої техніки і живої сили.

За даними Цензор.НЕТ, в мережі з’явилося відео, де безпілотники на оптоволокні успішно вразили шість автомобілів російських військових, мотоцикл і групу окупантів.

Такі дії суттєво послаблюють логістику ворога та підвищують ефективність оборони на передовій.

авто (6357) армія рф (18654) знищення (8204) мотоцикл (103) дрони (5489)
Добра і важка робота, Хліборобів України щодо винищення московських окупантів!
Слава Україні!
11.09.2025 14:38 Відповісти
Отуєнно , із засідки працюють.
Ай молодця!!!
11.09.2025 14:44 Відповісти
 
 