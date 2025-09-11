Українські дрони на оптоволокні: мінус шість авто, мотоцикл і група окупантів. ВIДЕО

На Донецькому напрямку українські сили активно застосовують ударні дрони-камікадзе для виявлення та знищення ворожої техніки і живої сили.

За даними Цензор.НЕТ, в мережі з’явилося відео, де безпілотники на оптоволокні успішно вразили шість автомобілів російських військових, мотоцикл і групу окупантів.

Такі дії суттєво послаблюють логістику ворога та підвищують ефективність оборони на передовій.

