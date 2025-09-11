ЗСУ повторним ударом знищили облаштовану в зруйнованій будівлі підземну базу російських операторів БПЛА. ВIДЕО

Оператори ударних дронів 3-го мотопіхотного батальйону 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського завдали чергового удару по будівлі, яку раніше вже атакували і яку російські військові переоблаштували на підземний так званий "центр управління польотами".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, після першої атаки українських військових окупанти замаскували вхід до цього укриття фанерою, де здійснювалася підготовка операторів ударних безпілотників. Всередину також було проведено електроживлення для забезпечення роботи техніки. Унаслідок повторної атаки українських сил знищено технічне обладнання та порушено координацію дій ворожих дронів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські військові замінували лісосмугу з окупантами та провели штурм за підтримки БПЛА. ВIДЕО