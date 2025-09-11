УКР
Новини Відео Знищення вогневих позицій окупантів
ЗСУ повторним ударом знищили облаштовану в зруйнованій будівлі підземну базу російських операторів БПЛА. ВIДЕО

Оператори ударних дронів 3-го мотопіхотного батальйону 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського завдали чергового удару по будівлі, яку раніше вже атакували і яку російські військові переоблаштували на підземний так званий "центр управління польотами".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, після першої атаки українських військових окупанти замаскували вхід до цього укриття фанерою, де здійснювалася підготовка операторів ударних безпілотників. Всередину також було проведено електроживлення для забезпечення роботи техніки. Унаслідок повторної атаки українських сил знищено технічне обладнання та порушено координацію дій ворожих дронів.

армія рф (18654) знищення (8204) 58 окрема мотопіхотна бригада (118) дрони (5489)
Файно.
показати весь коментар
11.09.2025 11:56 Відповісти
Куди-би козломорді кацапи не ховалися, все рівно, на кожного з них вже виписаний білет на концерт йосі кака.бздона
показати весь коментар
11.09.2025 11:57 Відповісти
І звідки вони брали те електроживлення,серед тих руїн.
показати весь коментар
11.09.2025 12:01 Відповісти
Мабуть зарядна станція, генератор.
Але камуфляж входу фанерою був не кращим рішенням. У казці про Буратіно вхід до таємного приміщення через стіну комори папи Карло під сходинками мабуть був закамуфльований більш винахідливо
показати весь коментар
11.09.2025 12:07 Відповісти
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!! Смерть московитам ******!
показати весь коментар
11.09.2025 12:03 Відповісти
показати весь коментар
11.09.2025 12:06 Відповісти
Ювелірна робота! Молодці!!!
показати весь коментар
11.09.2025 12:36 Відповісти
 
 