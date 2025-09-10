Українські військові замінували лісосмугу з окупантами та провели штурм за підтримки БПЛА. ВIДЕО

Підрозділ ударних безпілотних літальних апаратів "Pentagon" 225-го окремого штурмового полку Збройних Сил України продовжує успішно виконувати завдання зі знищення російських військових на території Сумської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, піхотна група противника, яка намагалася просунутися до українських позицій через стежку лісосмуги, була своєчасно виявлена та атакована українськими пілотами БпЛА. Попри спроби ворога використати засоби радіоелектронної боротьби, безпілотники завдали удари, в тому числі по укриттях російських військ, що призвело до значних втрат серед живої сили противника. Додаткове дистанційне мінування шляхів руху ворога дозволило суттєво уповільнити його просування та збільшити втрати.

Операція продовжилася і в нічний час, а під ранок українські військові успішно відбили спробу противника здійснити штурм та зберегли контроль над важливими ділянками фронту.

