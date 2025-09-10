РУС
Украинские военные заминировали лесополосу с оккупантами и провели штурм при поддержке БПЛА. ВИДЕО

Подразделение ударных беспилотных летательных аппаратов "Pentagon" 225-го отдельного штурмового полка Вооруженных Сил Украины продолжает успешно выполнять задачи по уничтожению российских военных на территории Сумской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пехотная группа противника, которая пыталась продвинуться к украинским позициям через тропу лесополосы, была своевременно обнаружена и атакована украинскими пилотами БПЛА. Несмотря на попытки врага использовать средства радиоэлектронной борьбы, беспилотники нанесли удары, в том числе по укрытиям российских войск, что привело к значительным потерям среди живой силы противника. Дополнительное дистанционное минирование путей движения врага позволило существенно замедлить его продвижение и увеличить потери.

Операция продолжилась и в ночное время, а под утро украинские военные успешно отбили попытку противника осуществить штурм и сохранили контроль над важными участками фронта.

армия РФ (20488) Сумская область (3653) уничтожение (7882) дроны (4589) 225-й ОШП (9)
