ВСУ повторным ударом уничтожили подземную базу российских операторов БПЛА, обустроенную в разрушенном здании. ВИДЕО

Операторы ударных дронов 3-го мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского нанесли очередной удар по зданию, которое ранее уже атаковали и которое российские военные переоборудовали в подземный так называемый "центр управления полетами".

Как сообщает Цензор.НЕТ, после первой атаки украинских военных оккупанты замаскировали вход в это укрытие фанерой, где осуществлялась подготовка операторов ударных беспилотников. Внутрь также было проведено электропитание для обеспечения работы техники. В результате повторной атаки украинских сил уничтожено техническое оборудование и нарушена координация действий вражеских дронов.

