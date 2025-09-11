РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11715 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение огневых позиций окупантов
2 399 7

ВСУ повторным ударом уничтожили подземную базу российских операторов БПЛА, обустроенную в разрушенном здании. ВИДЕО

Операторы ударных дронов 3-го мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского нанесли очередной удар по зданию, которое ранее уже атаковали и которое российские военные переоборудовали в подземный так называемый "центр управления полетами".

Как сообщает Цензор.НЕТ, после первой атаки украинских военных оккупанты замаскировали вход в это укрытие фанерой, где осуществлялась подготовка операторов ударных беспилотников. Внутрь также было проведено электропитание для обеспечения работы техники. В результате повторной атаки украинских сил уничтожено техническое оборудование и нарушена координация действий вражеских дронов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские военные заминировали лесополосу с оккупантами и провели штурм при поддержке БПЛА. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20502) уничтожение (7887) 58 отдельная мотопехотная бригада (120) дроны (4607)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Файно.
показать весь комментарий
11.09.2025 11:56 Ответить
Куди-би козломорді кацапи не ховалися, все рівно, на кожного з них вже виписаний білет на концерт йосі кака.бздона
показать весь комментарий
11.09.2025 11:57 Ответить
І звідки вони брали те електроживлення,серед тих руїн.
показать весь комментарий
11.09.2025 12:01 Ответить
Мабуть зарядна станція, генератор.
Але камуфляж входу фанерою був не кращим рішенням. У казці про Буратіно вхід до таємного приміщення через стіну комори папи Карло під сходинками мабуть був закамуфльований більш винахідливо
показать весь комментарий
11.09.2025 12:07 Ответить
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!! Смерть московитам ******!
показать весь комментарий
11.09.2025 12:03 Ответить
показать весь комментарий
11.09.2025 12:06 Ответить
Ювелірна робота! Молодці!!!
показать весь комментарий
11.09.2025 12:36 Ответить
 
 