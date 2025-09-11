ВСУ повторным ударом уничтожили подземную базу российских операторов БПЛА, обустроенную в разрушенном здании. ВИДЕО
Операторы ударных дронов 3-го мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского нанесли очередной удар по зданию, которое ранее уже атаковали и которое российские военные переоборудовали в подземный так называемый "центр управления полетами".
Как сообщает Цензор.НЕТ, после первой атаки украинских военных оккупанты замаскировали вход в это укрытие фанерой, где осуществлялась подготовка операторов ударных беспилотников. Внутрь также было проведено электропитание для обеспечения работы техники. В результате повторной атаки украинских сил уничтожено техническое оборудование и нарушена координация действий вражеских дронов.
Але камуфляж входу фанерою був не кращим рішенням. У казці про Буратіно вхід до таємного приміщення через стіну комори папи Карло під сходинками мабуть був закамуфльований більш винахідливо
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!! Смерть московитам ******!