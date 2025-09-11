РУС
Украинские дроны на оптоволокне: минус шесть автомобилей, мотоцикл и группа оккупантов. ВИДЕО

На Донецком направлении украинские силы активно применяют ударные дроны-камикадзе для обнаружения и уничтожения вражеской техники и живой силы.

По данным Цензор.НЕТ, в сети появилось видео, где беспилотники на оптоволокне успешно поразили шесть автомобилей российских военных, мотоцикл и группу оккупантов.

Такие действия существенно ослабляют логистику врага и повышают эффективность обороны на передовой.

Добра і важка робота, Хліборобів України щодо винищення московських окупантів!
Слава Україні!
показать весь комментарий
11.09.2025 14:38 Ответить
Отуєнно , із засідки працюють.
Ай молодця!!!
показать весь комментарий
11.09.2025 14:44 Ответить
 
 