Украинские дроны на оптоволокне: минус шесть автомобилей, мотоцикл и группа оккупантов. ВИДЕО
На Донецком направлении украинские силы активно применяют ударные дроны-камикадзе для обнаружения и уничтожения вражеской техники и живой силы.
По данным Цензор.НЕТ, в сети появилось видео, где беспилотники на оптоволокне успешно поразили шесть автомобилей российских военных, мотоцикл и группу оккупантов.
Такие действия существенно ослабляют логистику врага и повышают эффективность обороны на передовой.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Слава Україні!
Ай молодця!!!