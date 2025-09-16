УКР
Кричав "слава росії", а згодом здався: окупант сам вийшов до бійців ЗСУ. ВIДЕО

На Торецькому напрямку бійці бригади "Хижак" Департаменту патрульної поліції спільно з 28-ю окремою механізованою бригадою взяли в полон 22-річного російського військового з Астрахані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у телефоні полоненого виявили десятки пропагандистських роликів - ще в червні він записував відео, де вигукував "слава росії". 

На сторінці бригади "Хижак"  в соцмережах повідомляється, що окупант добровільно вийшов на українські позиції після того, як побачив справжнє ставлення командування РФ до своїх солдатів. Його напарник із позивним "Херсон" отримав поранення в спину. Кілька тижнів пролежав у бліндажі, де й помер, не дочекавшись евакуації. Тоді російський штурмовик вирішив добровільно здатися в полон українським військовим. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вбив своїх командирів, здався ЗСУ і розповів про зґвалтування в армії РФ: зізнання окупанта. ВIДЕО 18+

армія рф (18717) полон (1648) Нацполіція (15482) поранення (2844) 28 окрема механізована бригада (196)
Докричався
16.09.2025 23:00 Відповісти
Вороття у кацапстан йому немає. Вірна смерть. Залишається чесно воювати у московитських підрозділах ЗСУ.
16.09.2025 23:01 Відповісти
 
 