Кричав "слава росії", а згодом здався: окупант сам вийшов до бійців ЗСУ. ВIДЕО

На Торецькому напрямку бійці бригади "Хижак" Департаменту патрульної поліції спільно з 28-ю окремою механізованою бригадою взяли в полон 22-річного російського військового з Астрахані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у телефоні полоненого виявили десятки пропагандистських роликів - ще в червні він записував відео, де вигукував "слава росії".

На сторінці бригади "Хижак" в соцмережах повідомляється, що окупант добровільно вийшов на українські позиції після того, як побачив справжнє ставлення командування РФ до своїх солдатів. Його напарник із позивним "Херсон" отримав поранення в спину. Кілька тижнів пролежав у бліндажі, де й помер, не дочекавшись евакуації. Тоді російський штурмовик вирішив добровільно здатися в полон українським військовим.

