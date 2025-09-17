УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9896 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення вогневих позицій окупантів
1 114 2

Третій армійський корпус провів зачистку ворожих позицій: "Один - "двохсотий", другий - у полоні". ВIДЕО

Штурмовики Третього армійського корпусу провели зачистку території в межах Сватівського району та Лиманської ОТГ.

Російські військові були знищені бійцями 1-ї роти "Warriors Cartel", 2-ї роти "HYDRA" та 3-ї роти "Karakurt Colony" з 2-го механізованого батальйону, повідомляє Цензор.НЕТ. Кадрами бойової роботи українські військові поділилися в соцмережах.

На відео зафіксовано момент зачистки місцевості від окупантів і підрив ворожого бліндажа. "Роботу виконано: один - "двохсотий", другий - у полоні", - резюмує військовий Третього армійського корпусу. 

Також дивіться: Кричав "слава росії", а згодом здався: окупант сам вийшов до бійців ЗСУ. ВIДЕО

армія рф (18737) полон (1650) знищення (8253) ЗСУ (7914)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Третьому армійському корпусу-черговий респект...
показати весь коментар
17.09.2025 20:37 Відповісти
Трамп, хочешь всемирной любви и премию? Лупани ракетой по плешивому индивидуально.
показати весь коментар
17.09.2025 20:38 Відповісти
 
 