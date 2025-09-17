Третій армійський корпус провів зачистку ворожих позицій: "Один - "двохсотий", другий - у полоні". ВIДЕО

Штурмовики Третього армійського корпусу провели зачистку території в межах Сватівського району та Лиманської ОТГ.

Російські військові були знищені бійцями 1-ї роти "Warriors Cartel", 2-ї роти "HYDRA" та 3-ї роти "Karakurt Colony" з 2-го механізованого батальйону, повідомляє Цензор.НЕТ. Кадрами бойової роботи українські військові поділилися в соцмережах.

На відео зафіксовано момент зачистки місцевості від окупантів і підрив ворожого бліндажа. "Роботу виконано: один - "двохсотий", другий - у полоні", - резюмує військовий Третього армійського корпусу.

