УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3969 відвідувачів онлайн
Новини Відео Бої на Куп’янському напрямку
2 164 8

Після "труби" до Куп’янська полонені окупанти радять військовим РФ "не вестись на всякую х#йню" від своїх командирів. ВIДЕО 18+

Українські військові взяли в полон групу російських окупантів, які намагалися проникнути до міста Куп’янськ Харківської області через газову трубу на самокатах. Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозізнання полонених оприлюднив 10-й армійський корпус Сухопутних військ ЗСУ.

За словами самих військовослужбовців РФ, їхнім завданням було захоплення п’ятиповерхового житлового будинку. Один із затриманих заявив, що перед виходом у "рейд" командування змусило їх зняти "плити" з бронежилетів. Інший полонений повідомив, що окупантам було наказано знищувати всіх українських чоловіків, які траплятимуться дорогою.

Після провалу операції один із бійців заявив, що чекав "Бабу-Ягу", щоб вона його добила, і закликав росіян не вірити їхнім командирам: "Не ведитесь на всякую х#йню, ребята".

Відео містить ненормативну лексику!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Третій армійський корпус провів зачистку ворожих позицій: "Один - "двохсотий", другий - у полоні". ВIДЕО

армія рф (18737) полон (1650) Куп’янський район (410)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Найманці
Воюють за бабло
Якщо їх не розстрілювати їх буде лише більше !
показати весь коментар
17.09.2025 23:53 Відповісти
Поки що на обмін!!
Бо у Суджі і взагалі міндіч чотирьохкратний так напотужнічав.... Що стид просто, скількох втрат і пологів могли б уникнути
показати весь коментар
17.09.2025 23:59 Відповісти
Шкода, що не подохли. Нашим треба було газ пустити.
показати весь коментар
17.09.2025 23:54 Відповісти
Отака йухня малята ребята! (Классик украинских сказок).
показати весь коментар
18.09.2025 00:18 Відповісти
Тем временем почти половина Купянска уже красная на deepstate. Для чего эта дешевая пропаганда в стиле рашки?
показати весь коментар
18.09.2025 00:30 Відповісти
Посмотри границы Купянска , там красного где то 10% пока что,
показати весь коментар
18.09.2025 00:35 Відповісти
****** орки. Чому вони не дохлі?
показати весь коментар
18.09.2025 00:44 Відповісти
Вони так сидять на раслобоні - знають цуки що Україна ничого їм не зробить , бо цівільна країна.
Треба їм якусь тяжку кару придумати до обміну. Щоб зря хліб не їли
показати весь коментар
18.09.2025 01:07 Відповісти
 
 