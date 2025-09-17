Після "труби" до Куп’янська полонені окупанти радять військовим РФ "не вестись на всякую х#йню" від своїх командирів. ВIДЕО 18+
Українські військові взяли в полон групу російських окупантів, які намагалися проникнути до міста Куп’янськ Харківської області через газову трубу на самокатах. Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозізнання полонених оприлюднив 10-й армійський корпус Сухопутних військ ЗСУ.
За словами самих військовослужбовців РФ, їхнім завданням було захоплення п’ятиповерхового житлового будинку. Один із затриманих заявив, що перед виходом у "рейд" командування змусило їх зняти "плити" з бронежилетів. Інший полонений повідомив, що окупантам було наказано знищувати всіх українських чоловіків, які траплятимуться дорогою.
Після провалу операції один із бійців заявив, що чекав "Бабу-Ягу", щоб вона його добила, і закликав росіян не вірити їхнім командирам: "Не ведитесь на всякую х#йню, ребята".
Відео містить ненормативну лексику!
Воюють за бабло
Якщо їх не розстрілювати їх буде лише більше !
Бо у Суджі і взагалі міндіч чотирьохкратний так напотужнічав.... Що стид просто, скількох втрат і пологів могли б уникнути
малятаребята! (Классик украинских сказок).
Треба їм якусь тяжку кару придумати до обміну. Щоб зря хліб не їли