Информация о боях в центре Купянска не соответствует действительности, - ОСГВ "Днепр"

Сейчас российские войска действуют на севере Купянска, информация о боевых действиях в центре города не соответствует действительности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил спикер ОСГВ "Днепр" подполковник Алексей Бельский.

В частности, комментируя ситуацию вокруг Купянска, он рассказал, что украинские защитники уже повредили и затопили трубу газопровода, по которой россияне перебрасывали солдат на окраины города.

Сейчас вражеские солдаты пытаются переправляться через реку Оскол на плотах и лодках.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рашисты продвинулись в Купянске и возле Голубовки, а также возле Новоивановки на Запорожье, - DeepState. КАРТЫ

"Информация о боевых действиях в центре города не соответствует действительности. Оккупанты действуют на севере Купянска, куда им удалось инфильтроваться из районов населенных пунктов Радьковка и Голубовка. Оккупантов уничтожают, часть попадает в плен", - подчеркнул спикер.

По его словам, пленные россияне рассказывают, что проникли в город группами от 2 до 9 солдат. Часть в военной форме, а часть - в гражданском. Перед каждой из таких групп поставили определенную задачу. Например, одна группа должна была захватить пятиэтажку по определенному адресу, другая - 9-этажку.

"Также оккупанты получили задание убивать всех гражданских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. А женщин и детей при необходимости использовать как живой щит. Сейчас продолжается операция по блокированию и уничтожению оккупантов, которые инфильтрировались в Купянск", - добавил Бельский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Враг пытается накапливаться на северных окраинах Купянска, есть пленные оккупанты, - 10-й армейский корпус. ВИДЕО

Напомним, ранее в DeepState сообщили, что рашисты пересекают Оскол и заходят в Купянск через газовую трубу.