РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8980 посетителей онлайн
Новости Бом на Купянском направлении
1 322 11

Информация о боях в центре Купянска не соответствует действительности, - ОСГВ "Днепр"

Ситуация в Купянске

Сейчас российские войска действуют на севере Купянска, информация о боевых действиях в центре города не соответствует действительности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил спикер ОСГВ "Днепр" подполковник Алексей Бельский.

В частности, комментируя ситуацию вокруг Купянска, он рассказал, что украинские защитники уже повредили и затопили трубу газопровода, по которой россияне перебрасывали солдат на окраины города.

Сейчас вражеские солдаты пытаются переправляться через реку Оскол на плотах и лодках.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рашисты продвинулись в Купянске и возле Голубовки, а также возле Новоивановки на Запорожье, - DeepState. КАРТЫ

"Информация о боевых действиях в центре города не соответствует действительности. Оккупанты действуют на севере Купянска, куда им удалось инфильтроваться из районов населенных пунктов Радьковка и Голубовка. Оккупантов уничтожают, часть попадает в плен", - подчеркнул спикер.

По его словам, пленные россияне рассказывают, что проникли в город группами от 2 до 9 солдат. Часть в военной форме, а часть - в гражданском. Перед каждой из таких групп поставили определенную задачу. Например, одна группа должна была захватить пятиэтажку по определенному адресу, другая - 9-этажку.

"Также оккупанты получили задание убивать всех гражданских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. А женщин и детей при необходимости использовать как живой щит. Сейчас продолжается операция по блокированию и уничтожению оккупантов, которые инфильтрировались в Купянск", - добавил Бельский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Враг пытается накапливаться на северных окраинах Купянска, есть пленные оккупанты, - 10-й армейский корпус. ВИДЕО

Напомним, ранее в DeepState сообщили, что рашисты пересекают Оскол и заходят в Купянск через газовую трубу.

Автор: 

боевые действия (4865) Харьковская область (1592) Купянский район (411) Купянск (767) ОСГВ Днепр (54)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
@ В Куп'янську під контроль противника перейшла вся ділянка сірої зони вздовж вулиці Садова, про яку писалось вчора.
Також, за даними DeepState, російські війська просунулися у міській забудові вздовж вулиць Захисників Куп'янська, Спортивної, Конституції, Селянської та Мічуріна."
показать весь комментарий
17.09.2025 20:04 Ответить
+5
Ну да ну да
показать весь комментарий
17.09.2025 20:01 Ответить
+5
заїбали *******...коли кацапи тільки почали просочуватись -казали що такого нема....
показать весь комментарий
17.09.2025 20:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну да ну да
показать весь комментарий
17.09.2025 20:01 Ответить
@ В Куп'янську під контроль противника перейшла вся ділянка сірої зони вздовж вулиці Садова, про яку писалось вчора.
Також, за даними DeepState, російські війська просунулися у міській забудові вздовж вулиць Захисників Куп'янська, Спортивної, Конституції, Селянської та Мічуріна."
показать весь комментарий
17.09.2025 20:04 Ответить
заїбали *******...коли кацапи тільки почали просочуватись -казали що такого нема....
показать весь комментарий
17.09.2025 20:14 Ответить
ну тогда в 100метрах от центра
показать весь комментарий
17.09.2025 20:18 Ответить
Орки на плотах та човнах, але чомусь неможна скинути їх в річку з нашого берега. Розтратили ресурси на Работино та Суджу, замість виконати елементарні, притомні речі.
показать весь комментарий
17.09.2025 20:19 Ответить
там 900 метров если по карте смотреть то что вчера показывали
показать весь комментарий
17.09.2025 20:32 Ответить
З Куп'янськом, фактично, вже все зрозуміло.....
показать весь комментарий
17.09.2025 20:38 Ответить
інфільтруватися ....
показать весь комментарий
17.09.2025 20:38 Ответить
у русни взяли привычку ******* про патерь нет? хотя вопрос риторический, зеленое шобло тут рашку 2.0 и так строит
показать весь комментарий
17.09.2025 20:43 Ответить
Скільки там того Куп'янська? .....
Ніби це якийсь Кривий Ріг, що розтягнувся на понад сотню км в довжину.
показать весь комментарий
17.09.2025 20:50 Ответить
Зе Звиздуни Квартальні.
показать весь комментарий
17.09.2025 21:22 Ответить
 
 