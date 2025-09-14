РУС
Враг пытается скопиться на северных окраинах Купянска, есть пленные оккупанты, - 10-й армейский корпус.. ВИДЕО

Враг продолжает предпринимать попытки накапливаться на северных окраинах города Купянска на Харьковщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 10-го армейского корпуса СВ ВСУ.

Как отмечается, выход из трубопровода, который враг использовал для перемещения личного состава в Купянск, находится под огневым контролем украинских защитников. Трубопровод не ведет непосредственно в город.

"Отметим, что в районе Купянска несколько трубопроводов. Три нитки из четырех уже повреждены и затоплены. В городе проводится контрдиверсионная операция, вокруг города - поисково-ударные действия", - напоминает 10-й армейский корпус сообщение Генштаба.

Кроме того, личный состав противника попадает в плен, детали скоро в их интервью.

Также читайте: 10 человек пострадали в результате обстрелов Купянщины, среди них полицейские и медработники

"Оборонительная операция на Купянском направлении продолжается. Нашими подразделениями принимаются необходимые меры для усиления устойчивости обороны и ликвидации врага", - добавляют в 10-м армейском корпусе.

Ранее в DeepState сообщили, что рашисты пересекают Оскол и заходят в Купянск через газовую трубу. В Генштабе отметили, что ситуация в Купянске и выход из трубопровода - под контролем ВСУ. В городе контрдиверсионная операция.

армия РФ (20526) Харьковская область (1576) Купянский район (405) Купянск (763)
Ворог продовжує накопичуватись - то де ж він береться той ворог - якшо він під вогневим контролем - Діп Стейт писали шо кацапи вже підїдаються у місцевих і перевдіваються в секонд - хенд
14.09.2025 09:33 Ответить
Зведення нагадують старе не добре: "з 5 танків ворога,які прорвались на цей берег,7 знищено,а ще 3 ганебно втікли!"
14.09.2025 09:35 Ответить
Таке красіве слово: "контрдиверсійна" опарація. Так солідно і вагомо. Не гірше: "незламно і потужно"
14.09.2025 09:44 Ответить
Слава ЗСУ!!!
14.09.2025 09:56 Ответить
 
 