10 человек пострадали в результате обстрелов Купянщины, среди них - полицейские и медработники

11 сентября в результате российских атак по Купянщине - десять пострадавших, среди которых полицейские и медработники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

По данным следствия, в с. Осиновое 11 сентября около 9:20 вражеский FPV-дрон ударил по служебному автомобилю правоохранителей: ранения и травмы получили пятеро полицейских.

Около 9:30 вооруженные силы рф осуществили артиллерийский обстрел с. Кившаровка. Повреждено авто экстренной медицинской помощи. Пострадали двое медицинских работников.

По с. Грушевка российская армия нанесла авиационный удар. Ранения получили две женщины в возрасте 54 и 83 лет и 50-летний мужчина. В населенном пункте повреждены жилые дома. Атака произошла около 10:30.

