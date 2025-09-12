10 людей постраждали внаслідок обстрілів Куп’янщини, серед них поліцейські та медпрацівники

11 вересня внаслідок російських атак по Купʼянщині — десять постраждалих, серед яких поліцейські та медпрацівники.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Поліції Харківської області.

За даними слідства, у с. Осиново 11 вересня близько 9:20 ворожий FPV-дрон вдарив по службовому автомобілю правоохоронців: поранення і травми отримали пʼятеро поліцейських.

Близько 9:30 збройні сили рф здійснили артилерійський обстріл с. Ківшарівка. Пошкоджено авто екстреної медичної допомоги. Постраждали двоє медичних працівників.

По с. Грушівка російська армія завдала авіаційного удару. Поранення дістали дві жінки віком 54 та 83 років і 50-річний чоловік. У населеному пункті пошкоджено житлові будинки. Атака відбулася близько 10:30.

