Російські загарбники зруйнували Куп’янськ на 95%, ситуація у місті критична

Місто Куп’янськ на Харківщині зруйноване на 95%. Ситуація там критична.

Про це розповів голова Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, росіяни застосовують по місту все наявне озброєння, а на під’їздах до Куп’янська чатують FPV-дрони, які атакують логістичні шляхи. Через це з міста важко вивозити людей і завозити туди гуманітарну допомогу. Ремонтувати газові чи електричні мережі або систему водопостачання також неможливо.

Лише за 9 днів вересня росіяни завдали 1100 ударів по населених пунктах Куп’янської громади. Зокрема, випустили 36 керованих авіабомб, дві з яких мали вагу півтори тонни. Троє жителів міста загинули, 13 зазнали поранень.

Він наголосив, що в таких умовах життя може врятувати лише евакуація.

Наразі на території Куп’янської громади залишаються 1785 людей. 780 з них проживають на правому березі міста. Андрій Беседін зазначає, що темпи евакуації невеликі.

