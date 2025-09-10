УКР
Три роки з дня звільнення Ізюму: десантники згадали одну з найважливіших операцій війни. ВIДЕО

10 вересня виповнюється рівно три роки з дня звільнення Ізюму — ключової операції Харківського контрнаступу, яка зламала лінію оборони російських військ на сході України.

25-та окрема Січеславська повітряно-десантна бригада оприлюднила відео зі спогадами своїх бійців, які разом із суміжними підрозділами Сил оборони брали участь у боях за місто, передає Цензор.НЕТ.

Військові розповіли, як вибивали окупантів із укріплених позицій, проривали лінії оборони й звільняли вулицю за вулицею.

Звільнення Ізюму стало переломним моментом на фронті: українські війська повернули контроль над важливим логістичним вузлом, яким росіяни забезпечували угруповання на Донецькому напрямку. Після відходу з Ізюма та прилеглих районів російські війська втратили можливість вести наступальні дії в цьому секторі.

Дивіться: Сили оборони ліквідували вже близько 500 іноземних найманців із 28 країн, які воювали на боці РФ. ВIДЕО

Автор: 

Я був там. Двадцатьп'ятка була й так більш менш упакованою. А у нас дві бехи на батальйон. Хто зачищав ізюмський ліс? Отожбо ))) Досі використовуємо купу трофеїв, що взяли тоді. Танки, САУ, техніка - все кинули підори. І пелюстками засипали по своїм же.
Ті ще спогади.
Чесно кажучи, ми усі думали, що підори тікають повністю. Але за Жеребцем, на жаль, закріпилися.
показати весь коментар
10.09.2025 15:10 Відповісти
 
 