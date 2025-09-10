Три роки з дня звільнення Ізюму: десантники згадали одну з найважливіших операцій війни. ВIДЕО
10 вересня виповнюється рівно три роки з дня звільнення Ізюму — ключової операції Харківського контрнаступу, яка зламала лінію оборони російських військ на сході України.
25-та окрема Січеславська повітряно-десантна бригада оприлюднила відео зі спогадами своїх бійців, які разом із суміжними підрозділами Сил оборони брали участь у боях за місто, передає Цензор.НЕТ.
Військові розповіли, як вибивали окупантів із укріплених позицій, проривали лінії оборони й звільняли вулицю за вулицею.
Звільнення Ізюму стало переломним моментом на фронті: українські війська повернули контроль над важливим логістичним вузлом, яким росіяни забезпечували угруповання на Донецькому напрямку. Після відходу з Ізюма та прилеглих районів російські війська втратили можливість вести наступальні дії в цьому секторі.
Ті ще спогади.
Чесно кажучи, ми усі думали, що підори тікають повністю. Але за Жеребцем, на жаль, закріпилися.