Три роки з дня звільнення Ізюму: десантники згадали одну з найважливіших операцій війни. ВIДЕО

10 вересня виповнюється рівно три роки з дня звільнення Ізюму — ключової операції Харківського контрнаступу, яка зламала лінію оборони російських військ на сході України.

25-та окрема Січеславська повітряно-десантна бригада оприлюднила відео зі спогадами своїх бійців, які разом із суміжними підрозділами Сил оборони брали участь у боях за місто, передає Цензор.НЕТ.

Військові розповіли, як вибивали окупантів із укріплених позицій, проривали лінії оборони й звільняли вулицю за вулицею.

Звільнення Ізюму стало переломним моментом на фронті: українські війська повернули контроль над важливим логістичним вузлом, яким росіяни забезпечували угруповання на Донецькому напрямку. Після відходу з Ізюма та прилеглих районів російські війська втратили можливість вести наступальні дії в цьому секторі.

Дивіться: Сили оборони ліквідували вже близько 500 іноземних найманців із 28 країн, які воювали на боці РФ. ВIДЕО