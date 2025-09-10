Три года со дня освобождения Изюма: десантники вспомнили одну из важнейших операций войны. ВИДЕО
10 сентября исполняется ровно три года со дня освобождения Изюма - ключевой операции Харьковского контрнаступления, которая сломала линию обороны российских войск на востоке Украины.
25-я отдельная Сичеславская воздушно-десантная бригада обнародовала видео с воспоминаниями своих бойцов, которые вместе со смежными подразделениями Сил обороны участвовали в боях за город, передает Цензор.НЕТ.
Военные рассказали, как выбивали оккупантов с укрепленных позиций, прорывали линии обороны и освобождали улицу за улицей.
Освобождение Изюма стало переломным моментом на фронте: украинские войска вернули контроль над важным логистическим узлом, которым россияне обеспечивали группировку на Донецком направлении. После отхода из Изюма и прилегающих районов российские войска потеряли возможность вести наступательные действия в этом секторе.
Ті ще спогади.
Чесно кажучи, ми усі думали, що підори тікають повністю. Але за Жеребцем, на жаль, закріпилися.