Три года со дня освобождения Изюма: десантники вспомнили одну из важнейших операций войны. ВИДЕО

10 сентября исполняется ровно три года со дня освобождения Изюма - ключевой операции Харьковского контрнаступления, которая сломала линию обороны российских войск на востоке Украины.

25-я отдельная Сичеславская воздушно-десантная бригада обнародовала видео с воспоминаниями своих бойцов, которые вместе со смежными подразделениями Сил обороны участвовали в боях за город, передает Цензор.НЕТ.

Военные рассказали, как выбивали оккупантов с укрепленных позиций, прорывали линии обороны и освобождали улицу за улицей.

Освобождение Изюма стало переломным моментом на фронте: украинские войска вернули контроль над важным логистическим узлом, которым россияне обеспечивали группировку на Донецком направлении. После отхода из Изюма и прилегающих районов российские войска потеряли возможность вести наступательные действия в этом секторе.

Смотрите: Силы обороны ликвидировали уже около 500 иностранных наемников из 28 стран, которые воевали на стороне РФ. ВИДЕО

Я був там. Двадцатьп'ятка була й так більш менш упакованою. А у нас дві бехи на батальйон. Хто зачищав ізюмський ліс? Отожбо ))) Досі використовуємо купу трофеїв, що взяли тоді. Танки, САУ, техніка - все кинули підори. І пелюстками засипали по своїм же.
Ті ще спогади.
Чесно кажучи, ми усі думали, що підори тікають повністю. Але за Жеребцем, на жаль, закріпилися.
10.09.2025 15:10 Ответить
 
 