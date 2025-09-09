РУС
Силы обороны ликвидировали уже около 500 иностранных наемников из 28 стран, воевавших на стороне РФ. ВИДЕО

С начала полномасштабного российского вторжения Силы обороны Украины ликвидировали уже около 500 иностранных наемников, которые воевали на стороне страны-агрессора.

Об этом во вторник сообщили в Десантно-штурмовых войсках ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Сафари-тур от Путина. В войне России против Украины уже погибли более полутысячи иностранцев из 28 стран", - говорится в сообщении.

Как отмечается, больше всего кремлевский режим использовал граждан других стран в боях на территории Курской области в 2024 году.

"Нигерийцы, кенийцы и другие наемники, которые не поняли, на что подписались. Им обещали приключения и зарплату", - отметили в ДШВ ВСУ.

картина м'ясом
09.09.2025 16:45 Ответить
Вся мразь здохла і дуже добре !!
09.09.2025 16:49 Ответить
Ну північно корейці не рахуются , за різними даними йдется від 2 до 5 тисяч здохлих, допомагаючи рашиському злочинцю.
09.09.2025 16:58 Ответить
Розвідка південних кореяк каже,що близько 2000 брацкава народа здохло В Україні..
09.09.2025 16:59 Ответить
" ... А куда ж ти, парєньок?
А куда ти?
Нє ходіл би ти, Равшан,
Да в солдати!
В рашістской арміі штикі,
Чай, найдуться.
Без тєбя москалі
Обойдуться.
Поневолі ти ідеш?
Аль з охоти?
Джамшут-Равшан, пропадьошь
Ні за что ти ... ."
(Вільна інтерпретація слів пісні Дєм'яна Бєдного "Проводи")
09.09.2025 18:00 Ответить
 
 