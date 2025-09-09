Силы обороны ликвидировали уже около 500 иностранных наемников из 28 стран, воевавших на стороне РФ. ВИДЕО

С начала полномасштабного российского вторжения Силы обороны Украины ликвидировали уже около 500 иностранных наемников, которые воевали на стороне страны-агрессора.

Об этом во вторник сообщили в Десантно-штурмовых войсках ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Сафари-тур от Путина. В войне России против Украины уже погибли более полутысячи иностранцев из 28 стран", - говорится в сообщении.

Как отмечается, больше всего кремлевский режим использовал граждан других стран в боях на территории Курской области в 2024 году.

"Нигерийцы, кенийцы и другие наемники, которые не поняли, на что подписались. Им обещали приключения и зарплату", - отметили в ДШВ ВСУ.

Смотрите: Украинские защитники захватили в плен 17 российских захватчиков в Доброполье Донецкой области. ВИДЕО